Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul Havalimanı'nda tüm uçuşlar durduruldu
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20220124/googledan-tbmmye-rapor-3-ayda-turkiyeden-62-milyon-icerik-kaldirildi-1053066179.html
Google'dan TBMM'ye rapor: 3 ayda Türkiye'den 6.2 milyon içerik kaldırıldı
Google'dan TBMM'ye rapor: 3 ayda Türkiye'den 6.2 milyon içerik kaldırıldı
Google'dan TBMM'ye gönderilen raporda yalnızca 3 ayda Türkiye'de kurallara uymadığı için 6.2 milyon içeriğin kaldırıldığı ve çocukların güvenlik politikalarını... 24.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-24T14:09+0300
2022-01-24T14:09+0300
türkiye
google
tbmm
sosyal medya
içerik kaldırma
internet
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/10/1044288891_0:100:2536:1527_1920x0_80_0_0_7838f3693b27394624ab0278d8356a3c.jpg
Google, sadece üç ayda Türkiye'de kurallara uymadığı için 6.2 milyon içeriği kaldırdı. Çocukların güvenlik politikasını ihlal ettiği için kaldırılan video sayısının ise 2 milyon olduğu belirtildi. Google Türkiye Temsilciliği, TBMM Dijital Mecralar Komisyonu üyelerinin sorularına yazılı cevap niteliğinde bir rapor gönderdi. Türkiye gazetesinin haberine göre; raporda yer alan bilgiler özetle şöyle:'Türkiye'ye özel bir algoritması yok''Çocuk güvenliği ihlalleri nedeniyle 2 milyon video kaldırıldı''Talep yoğunluğu bakımından Türkiye 4. sırada'
https://tr.sputniknews.com/20220120/tiktok-yetkilileri-mecliste-milletvekillerini-bilgilendirdi-1052950545.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/10/1044288891_184:0:2352:1626_1920x0_80_0_0_b6fd40ea471c53ad0af10a78a90af79e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
google, tbmm, sosyal medya, içerik kaldırma, internet

Google'dan TBMM'ye rapor: 3 ayda Türkiye'den 6.2 milyon içerik kaldırıldı

14:09 24.01.2022
© REUTERSGoogle logo
Google logo - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2022
© REUTERS
Abone ol
Google'dan TBMM'ye gönderilen raporda yalnızca 3 ayda Türkiye'de kurallara uymadığı için 6.2 milyon içeriğin kaldırıldığı ve çocukların güvenlik politikalarını ihlal ettiği için kaldırılan video sayısının 2 milyon olduğu yer aldı. Türkiye, içerik kaldırma talebi yönünde dünyada 4. sırada yer aldı
Google, sadece üç ayda Türkiye'de kurallara uymadığı için 6.2 milyon içeriği kaldırdı. Çocukların güvenlik politikasını ihlal ettiği için kaldırılan video sayısının ise 2 milyon olduğu belirtildi. Google Türkiye Temsilciliği, TBMM Dijital Mecralar Komisyonu üyelerinin sorularına yazılı cevap niteliğinde bir rapor gönderdi. Türkiye gazetesinin haberine göre; raporda yer alan bilgiler özetle şöyle:

"Google tarafından desteklenen dijital ekonominin millî gelirimiz içindeki payı yüzde 4'ü aşarak 150 milyar TL'ye ulaşmıştır. Dijital kaldıraç işlevi gören hizmet ve ürünlerimizin desteklediği dijital ekosistemin Cumhuriyetimizin 100. yılında millî gelirin yüzde 4.7'sine kadar tırmanacağını öngörüyoruz. Google Reklam Ürünleri (Arama, Alışveriş, YouTube vs.) doğrudan ve dolaylı yoldan 2018 yılında Türk ekonomisine 29.5 milyar TL'lik katkı sağlamıştır. Bu da gayri safi yurtiçi hasılada yüzde 0.8'lik bir katkıya tekabül etmektedir. 2023 yılında bu ürün ve hizmetlerin Türkiye ekonomisine genel olarak sağlayacağı katkının 333.8 milyar TL'ye yükselmesi beklenmektedir."

'Türkiye'ye özel bir algoritması yok'

"Google'ın Türkiye'ye özel bir algoritması yoktur. Bilgi, 'sıralama algoritmaları' ile düzenlenir. Bu algoritmalar, hizmetlerimizi oluşturan veya denetleyen kişilerin ideolojik bakış açılarını teşvik ederek değil, kullanıcı testlerine göre ölçülmektedir ve hizmetlerimizin kullanışlılığını sağlamak üzere tasarlanmıştır."

'Çocuk güvenliği ihlalleri nedeniyle 2 milyon video kaldırıldı'

"Temmuz 2021'den Eylül 2021'e kadar, topluluk kurallarımızı ihlal etmesi sebebiyle 6.2 milyondan fazla içerik YouTube'dan kaldırıldı. Bu videoların yüzde 94'ü insanlardan ziyade öncelikle makineler tarafından işaretlendi. Makineler tarafından tespit edilen içeriklerin yüzde 8.7'si tek bir görüntüleme bile almamışken, yaklaşık yüzde 76'sı 10'dan daha az kez izlendi. 2021'in üçüncü çeyreğinde çocuk güvenliği politikası ihlalleri nedeniyle ise 2 milyon video kaldırılmıştır."

'Talep yoğunluğu bakımından Türkiye 4. sırada'

"YouTube tarafından, yüklendiği ülke bazında (video yükleme sırasındaki IP adresine göre), Temmuz - Eylül 2021 dönemde ülkeye göre kaldırılan videolar sıralamasında Hindistan birinciyken, Türkiye 12. sıradadır. Bununla birlikte, talep yoğunluğu bakımından Ocak-Haziran 2021 arasında Rusya 1. sıradayken Türkiye dördüncü sırada yer almıştır. Google şeffaflık raporu, yıllar içinde Google hizmetlerinin kullanımı arttıkça içerik kaldırılmasına yönelik idari taleplerin sayısında bir artış olduğunu göstermektedir. Ocak-Haziran 2021 dönemini kapsayan en güncel şeffaflık raporu, her iki unsur bakımından bugüne kadar görülen en yüksek yoğunlukları göstermektedir. Türkçe, Google için öncelik arz eden bir dil olmuştur. Bu bağlamda, son 15 yıl içinde yaklaşık 230 milyon kelimeyi Türkçeye çevirdik, bu da Evliya Çelebi'nin 828 sayfalık Seyahatname eserinden 2.140 adet cilde tekabül etmektedir. Türkçeye bugüne kadar olan yatırımımız sayesinde 220'yi aşkın ürün ve hizmeti Türkiye'de ve dünyadaki Türkçe konuşan insanlara sunabildik."
TikTok Ortadoğu, Türkiye, Afrika ve Pakistan bölgelerinden sorumlu Kamu Politikaları ve İlişkileri Müdürü Farah Tukan, TikTok'daki en önemli taahhüdümüz, herkes için güvenli olacak bir topluluk ortamının sağlanması. dedi. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2022
TÜRKİYE
TikTok yetkilileri Meclis'te milletvekillerini bilgilendirdi
20 Ocak, 18:51
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce