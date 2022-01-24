https://tr.sputniknews.com/20220124/gorevimiz-tehlike-devam-filmlerinin-vizyon-tarihi-bir-kez-daha-ertelendi-1053067562.html

'Görevimiz Tehlike' devam filmlerinin vizyon tarihi bir kez daha ertelendi

'Görevimiz Tehlike' devam filmlerinin vizyon tarihi bir kez daha ertelendi

Ünlü film serisi 'Görevimiz Tehlike'nin yedinci ve sekizinci filmlerinin vizyon tarihi ertelendi. Yapılan açıklamalara göre, yedinci film 14 Temmuz 2023'te... 24.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-24T14:28+0300

2022-01-24T14:28+0300

2022-01-24T14:32+0300

görevimiz tehlike (mission: impossible)

yaşam

erteleme

vizyon

koronavirüs

tom cruise

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Mission Impossible (Görevimiz Tehlike) hayranları, Ethan Hunt'ın, dünyayı yaklaşan yıkımdan kurtarmasını izlemek için biraz daha beklemek zorunda kalacak.Paramount Pictures, uzun süredir devam eden casus serisinin sonraki iki filminin vizyon tarihlerini erteledi. Daha önce 30 Eylül'de vizyona girmesi beklenen ‘Mission: Impossible 7’, şimdi 14 Temmuz 2023'te çıkış yapacak. Bu, en son 7 Temmuz 2023'te vizyona girmesi planlanan ‘Mission: Impossible 8’in yerine çıkacağı anlamına geliyor. Sekizinci bölüm ise 28 Haziran 2024'e ertelendi.Skydance'in ortak yapımcılığını üstlendiği yedinci filmin başlangıçta 23 Temmuz 2021'de vizyona girmesi planlanıyordu ve halk sağlığı durumu değiştiği için birçok kez ertelendi. Filmin dünya çapındaki prodüksiyonu da Kovid-19 nedeniyle ertelendi.Bu serideki filmlerin prodüksiyonu karmaşık yapıda, çünkü film yapım ekibi mümkün olduğunca az efektli iş yapmaya çalışırken, birçok dublör ve teknik detay kullanıyor. Ayrıca, sık sık bir yabancı limandan diğerine (İtalya, İngiltere ve Polonya'da çekilen son filmler) gidiyorlar ve sınır tanımayan bir salgın nedeniyle bu durum bir engele dönüşmüş durumda.Beyaz Perde’nin aktardığına göre yapılan açıklamada, "Düşünceli bir değerlendirmenin ardından Paramount Pictures ve Skydance, devam eden pandemi nedeniyle, gecikmelere yanıt olarak Mission: Impossible 7 & 8'in çıkış tarihlerini ertelemeye karar verdi. Yeni çıkış tarihleri ​​sırasıyla 14 Temmuz 2023 ve 28 Haziran 2024 olacak. Sinemaseverlere benzersiz bir sinema deneyimi sunmayı dört gözle bekliyoruz” sözlerine yer verildi.Serinin sonraki iki filminde bir kez daha Tom Cruise, dokuz canı olan ve uçakları, gökdelenleri, dağları ve eldivenlerini takabileceği herhangi bir yüksek irtifa binasına tırmanma olan IMF ajanı Ethan Hunt olarak rol alacak.‘Mission: Impossible — Fallout’ ve ‘Mission: Impossible — Rogue Nation’ı yöneten Christopher McQuarrie, aksiyon serisinin sonraki iki bölümünü yönetmek için geri dönüyor. Kadroda, Rebecca Ferguson, Hayley Atwell, Ving Rhames, Henry Czerny, Simon Pegg, Vanessa Kirby ve Angela Bassett yer alıyor.

https://tr.sputniknews.com/20210604/film-setinde-koronavirus-vakasi-cikti-gorevimiz-tehlike-7nin-cekimleri-durduruldu-1044658209.html

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görevimiz tehlike (mission: impossible), erteleme, vizyon, koronavirüs, tom cruise