NATO’nun Avrupa’nın doğusuna ek güç gönderme kararıyla ilgili Rus basınına konuşan Gruşko, İttifak’ın doğu kanadındaki askeri eylemlerini bölge halkının gözünde halkı çıkarmak için Rusya’ya birtakım saldırgan amaçlar atfettiğini ifade etti.Gruşko’ya göre, sadece Batı’nın iltihaplanmış zihninde var olan ‘Rusya’nın Ukrayna’ya saldırma tehlikesinin’, İttifak’ın varlığının gerekliliğini ve savunmasız müttefiklerini ‘Rusya tehdidine’ karşı korumaya hazır olduğunu göstermek için kullanılıyor.Gruşko, “NATO, doğu kanadındaki manasız güçlenmesini ne kadar artırıyorsa, Rusya saldırganlığına ilişkin çığırtkanlık o kadar şiddetleniyor” dedi.Avrupa’nın doğusuna daha fazla güç gönderilmesinin NATO’nun tehdit ve askeri baskı dilini kullandığını gösterdiğini kaydeden Gruşko, “Burada yeni olan bir şey yok” ifadesini kullandı.Gruşko, mevcut durumda NATO’nun Ukrayna konusunda verebileceği en iyi katkının ‘partnerine’ Minsk anlaşmalarını tamamıyla ve hiçbir erteleme olmadan uygulaması çağrısı yapması ve Kiev’e destek programlarını köklü bir şekilde gözden geçirmesi olacağını söyledi.Gruşko, Ukrayna’ya yardım programlarının yalnızca Kiev’in kendi halkına karşı işlediği suçların cezasız kalacağına dair özgüvenini ve krizin çözümüne yönelik olası askeri çözümler hakkındaki kuruntuları artırdığını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, NATO’nun, doğu kanadındaki askeri eylemlerini bölge halkının gözünde haklı çıkarmak için Rusya’nın saldırgan amaçları olduğunu iddia ettiğini söyledi.
NATO’nun Avrupa’nın doğusuna ek güç gönderme kararıyla ilgili Rus basınına konuşan Gruşko, İttifak’ın doğu kanadındaki askeri eylemlerini bölge halkının gözünde halkı çıkarmak için Rusya’ya birtakım saldırgan amaçlar atfettiğini ifade etti.
Gruşko’ya göre, sadece Batı’nın iltihaplanmış zihninde var olan ‘Rusya’nın Ukrayna’ya saldırma tehlikesinin’, İttifak’ın varlığının gerekliliğini ve savunmasız müttefiklerini ‘Rusya tehdidine’ karşı korumaya hazır olduğunu göstermek için kullanılıyor.
Gruşko, “NATO, doğu kanadındaki manasız güçlenmesini ne kadar artırıyorsa, Rusya saldırganlığına ilişkin çığırtkanlık o kadar şiddetleniyor” dedi.
Avrupa’nın doğusuna daha fazla güç gönderilmesinin NATO’nun tehdit ve askeri baskı dilini kullandığını gösterdiğini kaydeden Gruşko, “Burada yeni olan bir şey yok” ifadesini kullandı.
Gruşko, mevcut durumda NATO’nun Ukrayna konusunda verebileceği en iyi katkının ‘partnerine’ Minsk anlaşmalarını tamamıyla ve hiçbir erteleme olmadan uygulaması çağrısı yapması ve Kiev’e destek programlarını köklü bir şekilde gözden geçirmesi olacağını söyledi.
Gruşko, Ukrayna’ya yardım programlarının yalnızca Kiev’in kendi halkına karşı işlediği suçların cezasız kalacağına dair özgüvenini ve krizin çözümüne yönelik olası askeri çözümler hakkındaki kuruntuları artırdığını belirtti.