https://tr.sputniknews.com/20220124/guney-ege-ve-akdeniz-icin-firtina-uyarisi-1053076427.html

Güney Ege ve Akdeniz için fırtına uyarısı

Güney Ege ve Akdeniz için fırtına uyarısı

Güney Ege ve Akdeniz'de yarın ilk saatlerden itibaren kuvvetli fırtına bekleniyor. 24.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-24T17:54+0300

2022-01-24T17:54+0300

2022-01-24T17:54+0300

türkiye

fırtına

ege

akdeniz

meteoroloji genel müdürlüğü

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Güney Ege'de rüzgarın yarın ilk saatlerden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ile 8 kuvvetinde fırtına, açıklarda yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esecek.Güney Ege'deki fırtınanın çarşamba günü ilk saatlerden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.Batı Akdeniz'de rüzgar yarın ilk saatlerden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 7 ila 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esecek. Kuvvetli fırtına, akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybedecek.Doğu Akdeniz'de rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 6 ile 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.Fırtınanın, çarşamba günü ilk saatlerde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

https://tr.sputniknews.com/20220124/kuzey-marmara-otoyolunda-30-arac-birbirine-girdi-trafik-durdu-1053076070.html

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fırtına, ege, akdeniz, meteoroloji genel müdürlüğü