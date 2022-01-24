Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20220124/guney-ege-ve-akdeniz-icin-firtina-uyarisi-1053076427.html
Güney Ege ve Akdeniz için fırtına uyarısı
Güney Ege ve Akdeniz için fırtına uyarısı
Güney Ege ve Akdeniz'de yarın ilk saatlerden itibaren kuvvetli fırtına bekleniyor. 24.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-24T17:54+0300
2022-01-24T17:54+0300
türkiye
fırtına
ege
akdeniz
meteoroloji genel müdürlüğü
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0d/1051717829_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_3b7840dac5536c50f9043fd6970ec9e9.jpg
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Güney Ege'de rüzgarın yarın ilk saatlerden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ile 8 kuvvetinde fırtına, açıklarda yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esecek.Güney Ege'deki fırtınanın çarşamba günü ilk saatlerden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.Batı Akdeniz'de rüzgar yarın ilk saatlerden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 7 ila 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esecek. Kuvvetli fırtına, akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybedecek.Doğu Akdeniz'de rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 6 ile 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.Fırtınanın, çarşamba günü ilk saatlerde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220124/kuzey-marmara-otoyolunda-30-arac-birbirine-girdi-trafik-durdu-1053076070.html
türkiye
ege
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0d/1051717829_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_839a6d5d1b3ddd3efbe748d25440806c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
fırtına, ege, akdeniz, meteoroloji genel müdürlüğü

Güney Ege ve Akdeniz için fırtına uyarısı

17:54 24.01.2022
© AAMarmara ve Kuzey Ege için kuvvetli fırtına uyarısı
Marmara ve Kuzey Ege için kuvvetli fırtına uyarısı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2022
© AA
Abone ol
Güney Ege ve Akdeniz'de yarın ilk saatlerden itibaren kuvvetli fırtına bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Güney Ege'de rüzgarın yarın ilk saatlerden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ile 8 kuvvetinde fırtına, açıklarda yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esecek.
Güney Ege'deki fırtınanın çarşamba günü ilk saatlerden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Batı Akdeniz'de rüzgar yarın ilk saatlerden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 7 ila 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esecek. Kuvvetli fırtına, akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybedecek.
Doğu Akdeniz'de rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 6 ile 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın, çarşamba günü ilk saatlerde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.
Kuzey Marmara Otoyolu'nda 30 araç birbirine girdi: Trafik durdu - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2022
TÜRKİYE
Kuzey Marmara Otoyolu'nda 30 araç birbirine girdi
17:43
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce