https://tr.sputniknews.com/20220124/haftalik-vaka-haritasi-aciklandi-1053060436.html

Haftalık vaka haritası açıklandı

Haftalık vaka haritası açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 8-14 Ocak'ta illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. 24.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-24T11:56+0300

2022-01-24T11:56+0300

2022-01-24T12:10+0300

koronavirüs

vaka sayısı

ankara

izmir

istanbul

fahrettin koca

koronavirüs

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/18/1052080155_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_10a22c85fa7b128f9696f37c65fe5536.jpg

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8-14 Ocak haftasında 100 binde Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 1571,46, İzmir 714,29, Ankara'da 629,65 oldu.Vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il, Bingöl, İstanbul, Bolu, Rize, Kocaeli, Erzurum, Ankara, Bilecik, Tunceli, Trabzon oldu.

ankara

izmir

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

koronavirüs, vaka sayısı, ankara, izmir, istanbul, fahrettin koca