KORONAVİRÜS
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Haftalık vaka haritası açıklandı
11:56 24.01.2022 (güncellendi: 12:10 24.01.2022)
© AATürkiye - Koronavirüs - Kovid-19
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 8-14 Ocak'ta illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.
Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8-14 Ocak haftasında 100 binde Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 1571,46, İzmir 714,29, Ankara'da 629,65 oldu.
8-14 Ocak arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında. pic.twitter.com/H7Of6LhC9N— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 24, 2022
Vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il, Bingöl, İstanbul, Bolu, Rize, Kocaeli, Erzurum, Ankara, Bilecik, Tunceli, Trabzon oldu.
8-14 Ocak arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Bingöl, İstanbul, Bolu, Rize, Kocaeli, Erzurum, Ankara, Bilecik, Tunceli, Trabzon. pic.twitter.com/krpyTGSHIu— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 24, 2022