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Haftalık vaka haritası açıklandı
Haftalık vaka haritası açıklandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 8-14 Ocak'ta illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. 24.01.2022, Sputnik Türkiye
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koronavirüs
vaka sayısı
ankara
izmir
istanbul
fahrettin koca
koronavirüs
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Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8-14 Ocak haftasında 100 binde Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 1571,46, İzmir 714,29, Ankara'da 629,65 oldu.Vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il, Bingöl, İstanbul, Bolu, Rize, Kocaeli, Erzurum, Ankara, Bilecik, Tunceli, Trabzon oldu.
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koronavirüs, vaka sayısı, ankara, izmir, istanbul, fahrettin koca

Haftalık vaka haritası açıklandı

11:56 24.01.2022 (güncellendi: 12:10 24.01.2022)
© AATürkiye - Koronavirüs - Kovid-19
Türkiye - Koronavirüs - Kovid-19 - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2022
© AA
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 8-14 Ocak'ta illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.
Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8-14 Ocak haftasında 100 binde Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 1571,46, İzmir 714,29, Ankara'da 629,65 oldu.
Vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il, Bingöl, İstanbul, Bolu, Rize, Kocaeli, Erzurum, Ankara, Bilecik, Tunceli, Trabzon oldu.
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