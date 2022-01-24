https://tr.sputniknews.com/20220124/hdpli-semra-guzel-hakkinda-hazirlanan-fezleke-tbmmye-gonderildi-1053065341.html

HDP'li Semra Güzel hakkında hazırlanan fezleke TBMM'ye gönderildi

HDP'li Semra Güzel hakkında hazırlanan fezleke TBMM'ye gönderildi

HDP milletvekili Semra Güzel hakkında 'terör örgütü üyeliği' ve 'terörün finansmanı' suçundan hazırlanan yeni bir fezleke TBMM'ye gönderildi. 24.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-24T13:46+0300

2022-01-24T13:46+0300

2022-01-24T14:25+0300

politika

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Adıyaman'da öldürülen bir PKK'lı ile fotoğrafı çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında, “teröre finansman” sağladığı gerekçesiyle yeni bir fezleke TBMM’ye ulaştı.Güzel hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan önceki fezlekede de "terör örgütü üyeliği" suçlaması yöneltilmişti.HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle geçtiğimiz hafta hazırlık komisyonu kurulmasına karar verilmişti.İHA’nın aktardığına göre, 29 Nisan 2017 tarihinde Adıyaman merkeze bağlı Akçalı kırsalında TSK’nın PKK'ya yönelik operasyonunda öldürülen 4 kişiden biri olan Malatya nüfusuna kayıtlı 'Koçero Meleti' kod adlı Volkan Bora’nın cep telefonu güvenlik güçleri tarafından incelendi. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında incelenen cep telefonunda HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in, Volkan Bora ile Kuzey Irak’taki bir örgüt kampında çekilen fotoğrafları olduğu belirlendi.Geçen hafta Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından fezleke hazırlanan ve dokunulmazlıklarının kaldırılması için TBMM’ye gönderdiği 28 milletvekili arasında Semra Güzel de yer alıyordu.

https://tr.sputniknews.com/20220110/hdpli-semra-guzel-hakkinda-fezleke-hazirlandi-1052585379.html

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semra güzel, fezleke, hdp, tbmm