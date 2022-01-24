https://tr.sputniknews.com/20220124/hollandada-kus-gribi-alarmi-200-binden-fazla-kumes-hayvani-itlaf-edildi-1053063203.html

Hollanda'da kuş gribi alarmı: 200 binden fazla kümes hayvanı itlaf edildi

Hollanda'da kuş gribi alarmı: 200 binden fazla kümes hayvanı itlaf edildi

Hollanda'da kuş gribi salgınının yayılması nedeniyle aynı firmaya ait Grootschermer ve Willemstad şehirlerindeki çiftliklerde sayıları 220 bini bulan kümes... 24.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-24T13:03+0300

2022-01-24T13:03+0300

2022-01-24T13:03+0300

dünya

salgın hastalık

tavuk

kuş gribi

tavuk çiftliği

hayvan

hastalık

salgın

kümes

itlaf

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Hollanda Tarım, Doğa ve Gıda Kalitesi Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Grootschermer şehrindeki bir çiftlikteki 170 bin, Willemstad şehrindeki çiftlikte de 46 bin olmak üzere 200 binden fazla kümes hayvanının kuş gribi sebebiyle itlaf edildiği bildirildi.Bakanlık kuş gribinin tehlikeli ve hızlı yayılan bir türü olarak belirttiği hastalık sebebiyle çiftlikler arasındaki taşımacılığın geçici olarak durdurulduğunu kaydetti.Açıklamada, çevredeki diğer çiftliklerden kuş gribi tehlikesine karşı numune alındığı ve durumun yakından takip edildiği vurgulandı.Avrupa'nın birçok kentinde kuş gribi vakalarının görülmesinin ardından Hollanda'da geçen yılın ekim ayı sonundan itibaren kuş gribine karşı ulusal düzeyde kontrol ve takip yürütülüyor.

https://tr.sputniknews.com/20220123/guney-korede-kus-gribi-salgini-yayiliyor-427-bin-tavuk-itlaf-edilecek-1053037662.html

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