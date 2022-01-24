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Hollanda'da kuş gribi alarmı: 200 binden fazla kümes hayvanı itlaf edildi
Hollanda'da kuş gribi alarmı: 200 binden fazla kümes hayvanı itlaf edildi
Hollanda'da kuş gribi salgınının yayılması nedeniyle aynı firmaya ait Grootschermer ve Willemstad şehirlerindeki çiftliklerde sayıları 220 bini bulan kümes... 24.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-24T13:03+0300
2022-01-24T13:03+0300
dünya
salgın hastalık
tavuk
kuş gribi
tavuk çiftliği
hayvan
hastalık
salgın
kümes
itlaf
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Hollanda Tarım, Doğa ve Gıda Kalitesi Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Grootschermer şehrindeki bir çiftlikteki 170 bin, Willemstad şehrindeki çiftlikte de 46 bin olmak üzere 200 binden fazla kümes hayvanının kuş gribi sebebiyle itlaf edildiği bildirildi.Bakanlık kuş gribinin tehlikeli ve hızlı yayılan bir türü olarak belirttiği hastalık sebebiyle çiftlikler arasındaki taşımacılığın geçici olarak durdurulduğunu kaydetti.Açıklamada, çevredeki diğer çiftliklerden kuş gribi tehlikesine karşı numune alındığı ve durumun yakından takip edildiği vurgulandı.Avrupa'nın birçok kentinde kuş gribi vakalarının görülmesinin ardından Hollanda'da geçen yılın ekim ayı sonundan itibaren kuş gribine karşı ulusal düzeyde kontrol ve takip yürütülüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220123/guney-korede-kus-gribi-salgini-yayiliyor-427-bin-tavuk-itlaf-edilecek-1053037662.html
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salgın hastalık, tavuk, kuş gribi, tavuk çiftliği, hayvan, hastalık, salgın, kümes, itlaf, itlaf edilme, bulaşıcı hastalık

Hollanda'da kuş gribi alarmı: 200 binden fazla kümes hayvanı itlaf edildi

13:03 24.01.2022
© AFP 2021 / JEAN-FRANCOIS MONIER Tavuk üretimi - GDO
Tavuk üretimi - GDO - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2022
© AFP 2021 / JEAN-FRANCOIS MONIER
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Hollanda'da kuş gribi salgınının yayılması nedeniyle aynı firmaya ait Grootschermer ve Willemstad şehirlerindeki çiftliklerde sayıları 220 bini bulan kümes hayvanının itlaf edildiği açıklandı.
Hollanda Tarım, Doğa ve Gıda Kalitesi Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Grootschermer şehrindeki bir çiftlikteki 170 bin, Willemstad şehrindeki çiftlikte de 46 bin olmak üzere 200 binden fazla kümes hayvanının kuş gribi sebebiyle itlaf edildiği bildirildi.
Bakanlık kuş gribinin tehlikeli ve hızlı yayılan bir türü olarak belirttiği hastalık sebebiyle çiftlikler arasındaki taşımacılığın geçici olarak durdurulduğunu kaydetti.
Açıklamada, çevredeki diğer çiftliklerden kuş gribi tehlikesine karşı numune alındığı ve durumun yakından takip edildiği vurgulandı.
Avrupa'nın birçok kentinde kuş gribi vakalarının görülmesinin ardından Hollanda'da geçen yılın ekim ayı sonundan itibaren kuş gribine karşı ulusal düzeyde kontrol ve takip yürütülüyor.
Kanatlı - tavuk - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2022
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Güney Kore’de kuş gribi salgını yayılıyor: 427 bin tavuk itlaf edilecek
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