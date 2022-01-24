https://tr.sputniknews.com/20220124/husiler-baedeki-abd-ussunu-balistik-fuzelerle-hedef-aldik-1053070914.html

Husiler: BAE'deki ABD üssünü balistik füzelerle hedef aldık

Husiler: BAE'deki ABD üssünü balistik füzelerle hedef aldık

Yemen'deki iç savaşın taraflarından biri olan İran destekli Husiler, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) ABD hava üssü Ez-Zafra'yı balistik füzelerle hedef... 24.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-24T15:48+0300

2022-01-24T15:48+0300

2022-01-24T15:48+0300

dünya

suudi arabistan

iha

saldırı

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husiler

füze

açıklama

birleşik arap emirlikleri (bae)

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Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, konuyla ilgili Twitter hesabından açıklamada bulundu.Seri, 'füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) Suudi Arabistan ve BAE topraklarını hedef alan geniş çaplı bir askeri operasyon düzenlediklerini' ifade etti.Açıklamasında, "ABD'nin BAE'deki Ez-Zafra Hava Üssü ve bazı hassas noktaları çok sayıda balistik füze ve İHA'larla hedef aldık" ifadelerini kullanan Seri, Suudi Arabistan'ın güneyindeki Şarura bölgesi ve farklı noktalara da balistik füze ve İHA'larla saldırı düzenlediklerini kaydetti.BAE: İki füze imha edildiBAE Savunma Bakanlığından daha önce yapılan açıklamada, Husilerin ülkeye gönderdiği iki balistik füzenin hava savunma sistemince etkisiz hale getirildiği, füze kalıntılarının başkent Abu Dabi çevresinde farklı alanlara düştüğü ve saldırı nedeniyle can kaybı yaşanmadığını ifade edilmişti.Açıklamada, 'her türlü tehdide karşı hazır olunduğu ve devleti saldırılardan korumak için gerekli tüm önlemlerin alındığı' vurgulanmıştı.BAE Savunma Bakanlığı, yaptığı ikinci açıklamada, Yemen'in Cevf kentinde bulunan ve Abu Dabi'ye balistik füzeleri fırlatan rampanın F-16 savaş uçağıyla vurulduğunu bildirmişti.Husiler geçen hafta da Abu Dabi'yi hedef almıştıYemen'deki Husiler, 17 Ocak'ta da BAE'yi hedef almıştı. Başkent Abu Dabi'nin Musaffah bölgesine silahlı İHA'larla düzenlenen saldırı sonucu 3 yakıt tankerinde patlama meydana gelmiş, saldırıda 3 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı bildirilmişti.Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, Dubai ve Abu Dabi havaalanları ile Musaffah bölgesindeki petrol rafinerisini, İran yapımı Kudüs-2 ve Zülfikar balistik füzeleri ve SİHA'larla hedef aldıklarını duyurmuştu.İran destekli Husiler, Yemen'de Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. BAE'nin de yer aldığı Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

https://tr.sputniknews.com/20220103/husiler-yemen-sularina-izinsiz-giren-bae-askeri-yuk-gemisine-el-koyduk-1052352476.html

https://tr.sputniknews.com/20220118/abdden-yemendeki-husilerin-abu-dabiyi-hedef-alan-saldirisina-kinama-1052834936.html

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suudi arabistan, iha, saldırı, bae, husiler, füze, açıklama, birleşik arap emirlikleri (bae)