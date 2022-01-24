https://tr.sputniknews.com/20220124/imamoglu-baskin-kar-yagislari-bizimle-olacak-1582-arac-ile-yollarin-temizligi-suruyor-1053063422.html

İmamoğlu: Baskın kar yağışları bizimle olacak, 1582 araç ile yolların temizliği sürüyor

İmamoğlu: Baskın kar yağışları bizimle olacak, 1582 araç ile yolların temizliği sürüyor

İmamoğlu, "Meteorolojinin verdiği uyarılara göre her an baskın yağışları bizimle olacak. Vatandaşlarımıza olan uyarımız devam etmektedir" dedi. 24.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-24T13:06+0300

2022-01-24T13:06+0300

2022-01-24T13:11+0300

ekrem imamoğlu

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kar

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) İstanbul'daki kar yağışına ilişkin basın toplantısı gerçekleştirdi.‘Hiçbir vatandaşımız acil ihtiyacını hissettiğinde kendini yalnız hissetmesin’İmamoğlu, İstanbul'un herhangi bir yerinde her an ani bastıran kar yağışları görülebileceğini belirtti:'35 bin tonun üzerinde tuz kullanarak yollarımızın temizliğini sürdürüyoruz'Yolların tuzlanarak temizlendiğini ifade eden İmamoğlu, "Kar kırsalda 25 santime kadar çıktı. Aynı zamanda bu hafta boyunca soğuk hava dalgasının devam edeceği bilgisini aldık ve takip etmeye devam edeceğiz. İstanbul genelinde bin 582 aracımız, 7 bin 421 personelimizle beraber mücadelemizi sürdürüyoruz. 35 bin tonun üzerinde tuz kullanarak yollarımızın temizliğini sürdürüyoruz" diye konuştu.‘500 noktada günde 2 tonun üzerinde mama dağıtıyoruz’Sokak hayvanlarının son durumuna ilişkin de konuşan İmamoğlu, "Sokak canlıları bizim için çok değerli. 500 noktada günde 2 tonun üzerinde mama dağıtarak onların da ihtiyaçlarını giderdiğimizi ve anında müdahalemizi sürdürdüğümüzü ifade edelim" şeklinde konuştu.‘Bin 385 vatandaşımızı konuk ettik’Ekrem İmamoğlu, sokakta yaşadığı tespit edilen vatandaşları konaklama bölgelerine götürdüklerini söyledi:‘Fatma Girik sinemamızın çok değerli bir sanatçısıydı’Fatma Girik için başsağlığı dileyen İmamoğlu , "Burada çalışma esnasında aldığımız bir haber ile üzüntümüzü paylaşmak istiyoruz. Türk sinemasının önemli isimlerinden Fatma Girik Hanımefendi hayatını kaybetti. Sanat ve sinema camiasına başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin. Sinemamızın çok değerli bir sanatçısıydı" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220123/ekrem-imamoglu--yarin-yogun-bir-kar-yagisi-bekleniyor-zorunlu-olmadikca-trafige-lutfen-cikmayin-1053045015.html

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ekrem imamoğlu, istanbul, kar, kış, mama