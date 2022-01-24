https://tr.sputniknews.com/20220124/ingiltere-basbakani-johnson-ukraynada-olasi-bir-gerilim-yeni-bir-cecenistana-yol-acabilir--1053083076.html
İngiltere Başbakanı Johnson: Ukrayna'da olası bir gerilim, 'yeni bir Çeçenistan'a' yol açabilir
İngiltere Başbakanı Johnson: Ukrayna'da olası bir gerilim, 'yeni bir Çeçenistan'a' yol açabilir
Ukrayna'da olası bir gerilimin kanlı bir meseleye dönüşeceğini belirten İngiltere Başbakanı Johnson, Ukrayna'nın Rusya için 'yeni Çeçenistan' haline... 24.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-24T22:17+0300
2022-01-24T22:17+0300
2022-01-24T22:17+0300
ukrayna krizi
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İngiltere Başbakanı Boris Johnson, gazetecilere yaptığı açıklamada Ukrayna krizini değerlendirdi.Johnson, "Ukrayna'yı işgal etmenin, Rusya için acı verici, kanlı bir mesele olacağı mesajını onlara ulaştırmalıyız. En önemlisi de, Rusya'daki insanların bunun yeni bir Çeçenistan olabileceğini anlamaları. Birkaç kez Ukrayna'da bulundum. Bu ülkenin insanlarını biraz biliyorum, mücadele edeceklerdir" dedi.Kremlin'in bunu anlayacağını umduğunu kaydeden Johnson, İngiltere'nin işinin ise özellikle dost ve partnerlerinin sert bir yaptırım paketi hazırlamalarını garanti altına almak olduğunu söyledi.Johnson, "Bu, istilanın geri döndürülemez olduğu anlamına gelmiyor, sağduyu hala daha hakim olabilir, ancak İngiltere ekonomik yaptırım paketi hazırlama çalışmalarına öncülük ediyor ve Ukrayna'ya silah sağlayarak kendisini korumasına yardımcı oluyor" ifadelerini kullandı.İngiltere Başbakanı, bu akşam ABD de dahil bir dizi ülkeyle Ukrayna konusunda görüşmeler yapacağını ekledi.Kiev ve Batılı ülkeler, son zamanlarda Rusya'nın Ukrayna sınırları yakınında saldırgan eylemlerini artırdığını iddia ederek bundan endişe duyduklarını dile getiriyor.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ve diğer Rus yetkililer, Rusya'nın askerlerini kendi toprakları içinde ve kendi takdirine göre intikal ettirdiğini söyleyerek bunun kimseyi tehdit etmediğini ve kimseyi endişelendirmemesi gerektiğini vurguluyor.Moskova, Ukrayna'ya saldırı planları olmadığının da altını çiziyor.
https://tr.sputniknews.com/20220124/grusko-nato-dogu-kanadindaki-eylemlerini-hakli-cikarmak-icin-rusyaya-saldirgan-amaclar-atfediyor-1053072030.html
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İngiltere Başbakanı Johnson: Ukrayna'da olası bir gerilim, 'yeni bir Çeçenistan'a' yol açabilir
Ukrayna'da olası bir gerilimin kanlı bir meseleye dönüşeceğini belirten İngiltere Başbakanı Johnson, Ukrayna'nın Rusya için 'yeni Çeçenistan' haline gelebileceğini savundu.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, gazetecilere yaptığı açıklamada Ukrayna krizini değerlendirdi.
Johnson, "Ukrayna'yı işgal etmenin, Rusya için acı verici, kanlı bir mesele olacağı mesajını onlara ulaştırmalıyız. En önemlisi de, Rusya'daki insanların bunun yeni bir Çeçenistan olabileceğini anlamaları. Birkaç kez Ukrayna'da bulundum. Bu ülkenin insanlarını biraz biliyorum, mücadele edeceklerdir" dedi.
Kremlin'in bunu anlayacağını umduğunu kaydeden Johnson, İngiltere'nin işinin ise özellikle dost ve partnerlerinin sert bir yaptırım paketi hazırlamalarını garanti altına almak olduğunu söyledi.
Johnson, "Bu, istilanın geri döndürülemez olduğu anlamına gelmiyor, sağduyu hala daha hakim olabilir, ancak İngiltere ekonomik yaptırım paketi hazırlama çalışmalarına öncülük ediyor ve Ukrayna'ya silah sağlayarak kendisini korumasına yardımcı oluyor" ifadelerini kullandı.
İngiltere Başbakanı, bu akşam ABD de dahil bir dizi ülkeyle Ukrayna konusunda görüşmeler yapacağını ekledi.
Kiev ve Batılı ülkeler, son zamanlarda Rusya'nın Ukrayna sınırları yakınında saldırgan eylemlerini artırdığını iddia ederek bundan endişe duyduklarını dile getiriyor.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ve diğer Rus yetkililer, Rusya'nın askerlerini kendi toprakları içinde ve kendi takdirine göre intikal ettirdiğini söyleyerek bunun kimseyi tehdit etmediğini ve kimseyi endişelendirmemesi gerektiğini vurguluyor.
Moskova, Ukrayna'ya saldırı planları olmadığının da altını çiziyor.