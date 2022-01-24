https://tr.sputniknews.com/20220124/ismail-turut-sedat-peker-dostum-hala-gorusuyorum-1053052182.html

İsmail Türüt: Sedat Peker dostum, hala görüşüyorum

İsmail Türüt: Sedat Peker dostum, hala görüşüyorum

Sedat Peker’in eski dostu olduğunu dile getiren şarkıcı İsmail Türüt, “Bu adamlar vatan haini değil ki ya” ifadelerini kullandı. 24.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-24T07:20+0300

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türkiye

sedat peker

ismail türüt

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Türkücü İsmail Türüt, Akit TV’de katıldığı programda, organize suç örgütü kurduğu gerekçesiyle hüküm giyen ve hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker ile hala görüştüğünü açıkladı.Peker’in eski dostu olduğunu dile getiren Türüt, “Bu adamlar vatan haini değil ki ya” diye konuştu.Alaattin Çakıcı ile ilgili de konuşan Türüt, “Dün severdim. Ölene kadar da seveceğim” dedi.Türüt, “Sen bu adamlara mafya dersin kabadayı dersin. Başka bir şey derim” diye anlattı.

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sedat peker, ismail türüt