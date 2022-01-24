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https://tr.sputniknews.com/20220124/ismail-turut-sedat-peker-dostum-hala-gorusuyorum-1053052182.html
İsmail Türüt: Sedat Peker dostum, hala görüşüyorum
İsmail Türüt: Sedat Peker dostum, hala görüşüyorum
Sedat Peker’in eski dostu olduğunu dile getiren şarkıcı İsmail Türüt, “Bu adamlar vatan haini değil ki ya” ifadelerini kullandı. 24.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-24T07:20+0300
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Türkücü İsmail Türüt, Akit TV’de katıldığı programda, organize suç örgütü kurduğu gerekçesiyle hüküm giyen ve hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker ile hala görüştüğünü açıkladı.Peker’in eski dostu olduğunu dile getiren Türüt, “Bu adamlar vatan haini değil ki ya” diye konuştu.Alaattin Çakıcı ile ilgili de konuşan Türüt, “Dün severdim. Ölene kadar da seveceğim” dedi.Türüt, “Sen bu adamlara mafya dersin kabadayı dersin. Başka bir şey derim” diye anlattı.
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sedat peker, ismail türüt

İsmail Türüt: Sedat Peker dostum, hala görüşüyorum

07:20 24.01.2022
© Fotoğraf : YouTubeSedat Peker
Sedat Peker - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2022
© Fotoğraf : YouTube
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Sedat Peker’in eski dostu olduğunu dile getiren şarkıcı İsmail Türüt, “Bu adamlar vatan haini değil ki ya” ifadelerini kullandı.
Türkücü İsmail Türüt, Akit TV’de katıldığı programda, organize suç örgütü kurduğu gerekçesiyle hüküm giyen ve hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker ile hala görüştüğünü açıkladı.
Peker’in eski dostu olduğunu dile getiren Türüt, “Bu adamlar vatan haini değil ki ya” diye konuştu.
Alaattin Çakıcı ile ilgili de konuşan Türüt, “Dün severdim. Ölene kadar da seveceğim” dedi.
Türüt, “Sen bu adamlara mafya dersin kabadayı dersin. Başka bir şey derim” diye anlattı.
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