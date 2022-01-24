https://tr.sputniknews.com/20220124/israil-meclisinde-netanyahu-donemindeki-denizalti-yolsuzlugu-iddialari-sorusturulacak-1053046875.html

İsrail meclisinde Netanyahu dönemindeki 'denizaltı yolsuzluğu' iddiaları soruşturulacak

İsrail meclisinde Netanyahu dönemindeki 'denizaltı yolsuzluğu' iddiaları soruşturulacak

İsrail kamuoyunda 'denizaltı meselesi' olarak bilinen, eski Başbakan Binyamin Netanyahu döneminde denizaltı ve gemi araçlarının satın alımına ilişkin yolsuzluk... 24.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-24T00:54+0300

2022-01-24T00:54+0300

2022-01-24T00:54+0300

dünya

israil

benyamin netanyahu

denizaltı

yolsuzluk

soruşturma

israil parlamentosu (knesset)

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İsrail basınında yer alan haberlere göre, Başbakan Naftali Bennett hükümeti, Netanyahu ve ona yakın bazı üst düzey isimlerin, Almanya ile yapılan anlaşmalardaki yolsuzluk skandalında rolünü inceleyecek soruşturma komisyonunun kurulmasını oy çokluğuyla onayladı.Buna göre komisyon, "3000 Davası" olarak da bilinen denizaltı meselesinde, 2009 ve 2016 yılları arasında nükleer denizaltı ve gemi satın alınması için yapılan bir dizi anlaşmada yetkinin kötüye kullanılması iddialarını soruşturacak.Alman ThyssenKrupp şirketinin içinde olduğu milyarlarca dolarlık denizaltı alım anlaşmasında, Netanyahu doğrudan itham edilmemesine rağmen kuzeni gibi yakın çevresinden isimler ve donanmadan bazı yetkililer yaklaşık 2 yıl önce "Dosya 3000" isimli soruşturmada yolsuzlukla suçlanmıştı.Yeni kurulan komisyonun yürüteceği soruşturmayla birlikte, Netenyahu'nun da olaydaki kişisel rolü nedeniyle kamu lehine sonuçlarla karşı karşıya kalabileceği belirtiliyor.

https://tr.sputniknews.com/20201021/israilde-meclis-baskani-yolsuzluk-komisyonu-oylamasini-iptal-etti-muhalefet-israil-demokrasisi-icin-1043069692.html

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israil, benyamin netanyahu, denizaltı, yolsuzluk, soruşturma, israil parlamentosu (knesset)