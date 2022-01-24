https://tr.sputniknews.com/20220124/israilde-koronavirus-toplantisi-hacklendi-komite-uyelerine-porno-izletildi-1053056096.html

İsrail'de koronavirüs toplantısı hacklendi: Komite üyelerine porno izletildi

İsrail'de koronavirüs toplantısı hacklendi: Komite üyelerine porno izletildi

İsrail'de yeni koronavirüs önlemlerinin tartışıldığı Zoom toplantısı hacklendi. Toplantıda, katılımcılara porno izletildi. 24.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-24T10:31+0300

2022-01-24T10:31+0300

2022-01-24T10:32+0300

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knesset

israil parlamentosu (knesset)

koronavirüs

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İsrail'de Anayasa Hukuku ve Adalet Komitesi'nin Zoom üzerinden düzenlenen bir toplantısı, dışarıdan bir katılımcının porno video oynatmasıyla kesintiye uğradı. Yeni koronavirüs yasa tasarısının tartışılmasına karşı bir protesto eylemi olduğu değerlendirilen görüntülerde, komite başkanı Gilad Kariv'in diğer yetkilileri Zoom bağlantısını 'derhal' kesmeye ve projeksiyonu kapatmaya çağırdığı görülüyor.Ancak Kariv'in uyarısına rağmen görüntüler hemen kapatılamadı. Kariv, "Bu kimsenin suçu değil ancak başkan bağlantının kesilmesini istediğinde, bir düğmeye basılarak derhal kapatılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.İsrail medyası, videonun aşı karşıtı bir eylemci tarafından oynatıldığını söyledi.Haberde, “Hükümet muhalifleri, yeni bir koronavirüs yasası tartışması sırasında kendilerini ifade etmek için gerçek bir fırsat buldular" ifadelerine yer verildi. Toplantıda tartışılan yeni yasanın, Yeşil Geçiş kısıtlamaları ve test şartı da dahil olmak üzere protestocuların karşı çıktığı düzenlemeler konusunda Meclise daha fazla gözetim yetkisi sağlayacağı belirtiliyor. Kariv, komitenin yasama çalışmalarını 'trollere rağmen' tamamlayacağına söz verdi.Öte yandan, İsrail'de daha önce de koronavirüs konulu Zoom toplantıları online saldırıya uğramıştı. Geçen senenin Ağustos ayında yaşanan olayda, İsrail'de koronavirüsle mücadelede önde gelen isimlerden Dr. Sharon Alroy-Preis konuşurken bir katılımcı kendisine birden fazla kez "fahişe" diye seslenmişti.

https://tr.sputniknews.com/20220121/senato-toplantisini-hackleyip-final-fantasy-animasyon-pornosu-izlettiler-1052973529.html

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israil, porno, knesset, israil parlamentosu (knesset), koronavirüs