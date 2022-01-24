https://tr.sputniknews.com/20220124/istanbul-havalimaninda-kargo-terminalinde-cokme-1053076934.html

İstanbul Havalimanı'nda kargo terminalinde çökme

İstanbul Havalimanı'nda kargo terminalinde çökme

İstanbul Havalimanı'nda kargo terminalinde çökme meydana geldi. 24.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-24T18:01+0300

2022-01-24T18:01+0300

2022-01-24T18:06+0300

cinsel istismar

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İstanbul Havalimanı'nda Turkish Cargo’ya hizmet veren tesisin çatısı kar kütleleri ve fırtına nedeniyle çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadıTürk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul Havalimanı'nda Turkish Cargo'ya hizmet sunan tesisimizin çatısında biriken kar kütleleri ve fırtına nedeniyle çöküntü meydana gelmiştir. Oluşan durumdan hiçbir çalışma arkadaşımız zarar görmemiştir, süreç yakından takip edilmektedir" denildi

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2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

cinsel istismar