İstanbul Havalimanı'nda Turkish Cargo’ya hizmet veren tesisin çatısı kar kütleleri ve fırtına nedeniyle çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadıTürk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul Havalimanı'nda Turkish Cargo'ya hizmet sunan tesisimizin çatısında biriken kar kütleleri ve fırtına nedeniyle çöküntü meydana gelmiştir. Oluşan durumdan hiçbir çalışma arkadaşımız zarar görmemiştir, süreç yakından takip edilmektedir" denildi
İstanbul Havalimanı'nda kargo terminalinde çökme meydana geldi.
İstanbul Havalimanı'nda Turkish Cargo’ya hizmet veren tesisin çatısı kar kütleleri ve fırtına nedeniyle çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı
Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul Havalimanı'nda Turkish Cargo'ya hizmet sunan tesisimizin çatısında biriken kar kütleleri ve fırtına nedeniyle çöküntü meydana gelmiştir. Oluşan durumdan hiçbir çalışma arkadaşımız zarar görmemiştir, süreç yakından takip edilmektedir" denildi
İstanbul Havalimanı'nda Turkish Cargo’ya hizmet sunan tesisimizin çatısında biriken kar kütleleri ve fırtına nedeniyle çöküntü meydana gelmiştir. Oluşan durumdan hiçbir çalışma arkadaşımız zarar görmemiştir, süreç yakından takip edilmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunarız