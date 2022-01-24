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https://tr.sputniknews.com/20220124/istanbul-havalimaninda-kargo-terminalinde-cokme-1053076934.html
İstanbul Havalimanı'nda kargo terminalinde çökme
İstanbul Havalimanı'nda kargo terminalinde çökme
İstanbul Havalimanı'nda kargo terminalinde çökme meydana geldi. 24.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-24T18:01+0300
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İstanbul Havalimanı'nda Turkish Cargo’ya hizmet veren tesisin çatısı kar kütleleri ve fırtına nedeniyle çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadıTürk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul Havalimanı'nda Turkish Cargo'ya hizmet sunan tesisimizin çatısında biriken kar kütleleri ve fırtına nedeniyle çöküntü meydana gelmiştir. Oluşan durumdan hiçbir çalışma arkadaşımız zarar görmemiştir, süreç yakından takip edilmektedir" denildi
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cinsel istismar

İstanbul Havalimanı'nda kargo terminalinde çökme

18:01 24.01.2022 (güncellendi: 18:06 24.01.2022)
© AATHY - kar - İstanbul Havalimanı
THY - kar - İstanbul Havalimanı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2022
© AA
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İstanbul Havalimanı'nda kargo terminalinde çökme meydana geldi.
İstanbul Havalimanı'nda Turkish Cargo’ya hizmet veren tesisin çatısı kar kütleleri ve fırtına nedeniyle çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı
Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul Havalimanı'nda Turkish Cargo'ya hizmet sunan tesisimizin çatısında biriken kar kütleleri ve fırtına nedeniyle çöküntü meydana gelmiştir. Oluşan durumdan hiçbir çalışma arkadaşımız zarar görmemiştir, süreç yakından takip edilmektedir" denildi
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