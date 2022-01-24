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İstanbul Havalimanı'nda tüm uçuşlar durduruldu
İstanbul Havalimanı'nda tüm uçuşlar durduruldu
İstanbul Havalimanı'nda tüm uçuşlar kar nedeniyle durduruldu. 24.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-24T14:21+0300
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istanbul havalimanı
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Edinilen bilgiye göre İstanbul Havalimanı'ndaki tüm uçuşlar saat 18:00'e kadar durdurulurken, birçok uçak piste inmek için bekletiliyor.Yerde bekleyen uçaklar motor kapatırken, pist temizlenene kadar operasyonlara ara verildi.Hava durumunun gidişatına göre uçakların başka pistlere indirilmesi de söz konusu olabilir.İstanbul'da dün başlayan yoğun kar yağışının çarşamba sabahına kadar sürmesi bekleniyor.
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istanbul hava durumu, thy, istanbul havalimanı

İstanbul Havalimanı'nda tüm uçuşlar durduruldu

14:21 24.01.2022 (güncellendi: 14:50 24.01.2022)
© AATHY - kar - İstanbul Havalimanı
THY - kar - İstanbul Havalimanı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2022
© AA
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İstanbul Havalimanı'nda tüm uçuşlar kar nedeniyle durduruldu.
Edinilen bilgiye göre İstanbul Havalimanı'ndaki tüm uçuşlar saat 18:00'e kadar durdurulurken, birçok uçak piste inmek için bekletiliyor.
Yerde bekleyen uçaklar motor kapatırken, pist temizlenene kadar operasyonlara ara verildi.
Hava durumunun gidişatına göre uçakların başka pistlere indirilmesi de söz konusu olabilir.
İstanbul'da dün başlayan yoğun kar yağışının çarşamba sabahına kadar sürmesi bekleniyor.
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