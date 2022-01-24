https://tr.sputniknews.com/20220124/istanbul-havalimaninda-tum-ucuslar-durduruldu-1053066837.html

İstanbul Havalimanı'nda tüm uçuşlar durduruldu

İstanbul Havalimanı'nda tüm uçuşlar durduruldu

İstanbul Havalimanı'nda tüm uçuşlar kar nedeniyle durduruldu. 24.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-24T14:21+0300

2022-01-24T14:21+0300

2022-01-24T14:50+0300

türkiye

istanbul hava durumu

thy

istanbul havalimanı

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Edinilen bilgiye göre İstanbul Havalimanı'ndaki tüm uçuşlar saat 18:00'e kadar durdurulurken, birçok uçak piste inmek için bekletiliyor.Yerde bekleyen uçaklar motor kapatırken, pist temizlenene kadar operasyonlara ara verildi.Hava durumunun gidişatına göre uçakların başka pistlere indirilmesi de söz konusu olabilir.İstanbul'da dün başlayan yoğun kar yağışının çarşamba sabahına kadar sürmesi bekleniyor.

türkiye

istanbul havalimanı

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istanbul hava durumu, thy, istanbul havalimanı