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https://tr.sputniknews.com/20220124/istanbul-kara-burundu-sokakta-kalanlar-icin-nereye-basvurmak-gerekir-1053077711.html
İstanbul kara büründü: Sokakta kalanlar için nereye başvurmak gerekir?
İstanbul kara büründü: Sokakta kalanlar için nereye başvurmak gerekir?
İstanbul’daki yağmaya başlayan kar ile zorlu hava şartları, sokakta yaşamak zorunda kalan evsizler için olumsuz koşullara neden oluyor. Peki, böyle bir durumda... 24.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-24T18:34+0300
2022-01-24T18:34+0300
türkiye
istanbul
polis
kar
zabıta
ali yerlikaya
sokak
yağış
ekrem imamoğlu
evsiz
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Kış mevsimiyle beraber, tüm Türkiye’de olduğu gibi İstanbul’da da sıcaklıklar 0 derecenin altında seyretmeye başladı. Mevcut durumda hava trafiği dahi sekteye uğramış durumda ve Anadolu tarafından şehir yönüne ulaşım da durduruldu. Bu zorlu hava şartları sokakta kalanlar için olumsuz koşullara neden oluyor.İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yaptığı basın açıklamasında “Sokakta yaşadığını tespit ettiğimiz bin 385 vatandaşımızı bu kar sürecinde konuk ettik ve etmeye devam edeceğiz” ifadelerini de kullandı. Aynı zamanda İstanbul Valiliği’nin evsizlerin, soğuk hava şartlarında zor durumda kalmamaları için 3 yıl önce başlattığı 'Kimse sokakta kalmasın' projesi de çalışmalara devam ediyor. Vali Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, 22 Ocak günü 230 kişiyi otele yerleştirdiklerini açıkladı.Peki, sokakta kalanlar için hangi ihbar numaralarını kullanmak gerekiyor, nereye başvurulmalı? Evi olmayan, sokakta yaşayanları ALO 153 Beyaz Masa, 155, 156, 183 ihbar hatlarına ve kaymakamlıklara bildirebilmek mümkün. Sokakta kalan vatandaşların bulunduğu yer belirtildiği takdirde, zabıta, polis ya da jandarma tarafından bulundukları yerden alınıp, misafir edilecekleri yerlere ulaştırılıyor. Evsizlerin, aynı zamanda kendilerinin de merkezlere başvurabilmeleri mümkün.
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istanbul, polis, kar, zabıta, ali yerlikaya, sokak, yağış, ekrem imamoğlu, evsiz, beyaz masa, jandarma

İstanbul kara büründü: Sokakta kalanlar için nereye başvurmak gerekir?

18:34 24.01.2022
© AASokakta yaşayanlar, evsizler, evsiz
Sokakta yaşayanlar, evsizler, evsiz - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2022
© AA
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İstanbul’daki yağmaya başlayan kar ile zorlu hava şartları, sokakta yaşamak zorunda kalan evsizler için olumsuz koşullara neden oluyor. Peki, böyle bir durumda hangi kuruma, nereden başvurmak gerekiyor?
Kış mevsimiyle beraber, tüm Türkiye’de olduğu gibi İstanbul’da da sıcaklıklar 0 derecenin altında seyretmeye başladı. Mevcut durumda hava trafiği dahi sekteye uğramış durumda ve Anadolu tarafından şehir yönüne ulaşım da durduruldu. Bu zorlu hava şartları sokakta kalanlar için olumsuz koşullara neden oluyor.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yaptığı basın açıklamasında “Sokakta yaşadığını tespit ettiğimiz bin 385 vatandaşımızı bu kar sürecinde konuk ettik ve etmeye devam edeceğiz” ifadelerini de kullandı. Aynı zamanda İstanbul Valiliği’nin evsizlerin, soğuk hava şartlarında zor durumda kalmamaları için 3 yıl önce başlattığı 'Kimse sokakta kalmasın' projesi de çalışmalara devam ediyor. Vali Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, 22 Ocak günü 230 kişiyi otele yerleştirdiklerini açıkladı.
Peki, sokakta kalanlar için hangi ihbar numaralarını kullanmak gerekiyor, nereye başvurulmalı? Evi olmayan, sokakta yaşayanları ALO 153 Beyaz Masa, 155, 156, 183 ihbar hatlarına ve kaymakamlıklara bildirebilmek mümkün. Sokakta kalan vatandaşların bulunduğu yer belirtildiği takdirde, zabıta, polis ya da jandarma tarafından bulundukları yerden alınıp, misafir edilecekleri yerlere ulaştırılıyor. Evsizlerin, aynı zamanda kendilerinin de merkezlere başvurabilmeleri mümkün.
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