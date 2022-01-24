https://tr.sputniknews.com/20220124/istanbulda-guvenlik-saglik-ve-ulasim-disinda-kamu-personelleri-tam-gun-idari-izinli-sayilacak-1053084283.html

İstanbul'da güvenlik, sağlık, ulaşım dışında görevli kamu personelleri idari izinli sayılacak

İstanbul'da güvenlik, sağlık, ulaşım dışında görevli kamu personelleri idari izinli sayılacak

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, salı günü güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında kamuda görevli memur, işçi ve diğer personelin tam gün idari izinli... 24.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-24T22:55+0300

2022-01-24T22:55+0300

2022-01-24T23:10+0300

istanbul

kar yağışı

idari izin

türkiye

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İstanbul Valisi Yerlikaya, yoğun kar yağışı sebebiyle güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetlerinde çalışanlar dışındaki kamu görevlilerinin yarın idari izinli olacağını bildirdi.Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Kötü hava koşulları nedeniyle; kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi ve asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında kamuda görevli memur,işçi ve diğer personel 25 Ocak 2022 Salı günü tam gün idari izinli sayılacaklardır" ifadesini kullandı.

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istanbul, kar yağışı, idari izin