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https://tr.sputniknews.com/20220124/istanbulda-guvenlik-saglik-ve-ulasim-disinda-kamu-personelleri-tam-gun-idari-izinli-sayilacak-1053084283.html
İstanbul'da güvenlik, sağlık, ulaşım dışında görevli kamu personelleri idari izinli sayılacak
İstanbul'da güvenlik, sağlık, ulaşım dışında görevli kamu personelleri idari izinli sayılacak
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, salı günü güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında kamuda görevli memur, işçi ve diğer personelin tam gün idari izinli... 24.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-24T22:55+0300
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istanbul
kar yağışı
idari izin
türkiye
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İstanbul Valisi Yerlikaya, yoğun kar yağışı sebebiyle güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetlerinde çalışanlar dışındaki kamu görevlilerinin yarın idari izinli olacağını bildirdi.Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Kötü hava koşulları nedeniyle; kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi ve asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında kamuda görevli memur,işçi ve diğer personel 25 Ocak 2022 Salı günü tam gün idari izinli sayılacaklardır" ifadesini kullandı.
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istanbul, kar yağışı, idari izin

İstanbul'da güvenlik, sağlık, ulaşım dışında görevli kamu personelleri idari izinli sayılacak

22:55 24.01.2022 (güncellendi: 23:10 24.01.2022)
© İHA / İSMAİL COŞKUNİstanbul kar, kar yağışı
İstanbul kar, kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2022
© İHA / İSMAİL COŞKUN
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, salı günü güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında kamuda görevli memur, işçi ve diğer personelin tam gün idari izinli sayılacağını açıkladı.
İstanbul Valisi Yerlikaya, yoğun kar yağışı sebebiyle güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetlerinde çalışanlar dışındaki kamu görevlilerinin yarın idari izinli olacağını bildirdi.
Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Kötü hava koşulları nedeniyle; kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi ve asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında kamuda görevli memur,işçi ve diğer personel 25 Ocak 2022 Salı günü tam gün idari izinli sayılacaklardır" ifadesini kullandı.

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