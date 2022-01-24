https://tr.sputniknews.com/20220124/istanbulda-mesaiye-kar-duzenlemesi-kamu-kurum-ve-kuruluslarinda-mesai-1530da-sona-erecek-1053068793.html

İstanbul'da mesaiye kar düzenlemesi: Kamu kurum ve kuruluşlarında mesai 15.30’da sona erecek

İstanbul'da mesaiye kar düzenlemesi: Kamu kurum ve kuruluşlarında mesai 15.30’da sona erecek

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Kıymetli İstanbullular, Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden alınan bilgiye göre İstanbul’da... 24.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-24T14:54+0300

2022-01-24T14:54+0300

2022-01-24T14:57+0300

türkiye

kar

istanbul

ali yerlikaya

mesai

valilik

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/17/1053035739_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_34246dbd75c48752be8389ff9a5ad1e4.jpg

İstanbul Valiliği, mesaiye kar düzenlemesi getirildiğini duyurdu. İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı sebebiyle kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saati yeniden düzenlendi.İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Kıymetli İstanbullular, Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden alınan bilgiye göre İstanbul’da kar yağışı akşam saatlerinde yoğunlaşacaktır. Ulaşımdaki aksamalar dikkate alınarak kamu kurum ve kuruluşlarında, nöbetçi personel bırakılmak suretiyle mesailer; 15.30’da sona erecektir" dedi.

türkiye

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kar, istanbul, ali yerlikaya, mesai, valilik