İstanbul'da mesaiye kar düzenlemesi: Kamu kurum ve kuruluşlarında mesai 15.30’da sona erecek

İstanbul Valiliği, mesaiye kar düzenlemesi getirildiğini duyurdu. İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı sebebiyle kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saati yeniden düzenlendi.İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Kıymetli İstanbullular, Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden alınan bilgiye göre İstanbul’da kar yağışı akşam saatlerinde yoğunlaşacaktır. Ulaşımdaki aksamalar dikkate alınarak kamu kurum ve kuruluşlarında, nöbetçi personel bırakılmak suretiyle mesailer; 15.30’da sona erecektir" dedi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Kıymetli İstanbullular, Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden alınan bilgiye göre İstanbul’da kar yağışı akşam saatlerinde yoğunlaşacaktır. Ulaşımdaki aksamalar dikkate alınarak kamu kurum ve kuruluşlarında, nöbetçi personel bırakılmak suretiyle mesailer; 15.30’da sona erecektir" dedi.
İstanbul Valiliği, mesaiye kar düzenlemesi getirildiğini duyurdu. İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı sebebiyle kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saati yeniden düzenlendi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Kıymetli İstanbullular, Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden alınan bilgiye göre İstanbul’da kar yağışı akşam saatlerinde yoğunlaşacaktır. Ulaşımdaki aksamalar dikkate alınarak kamu kurum ve kuruluşlarında, nöbetçi personel bırakılmak suretiyle mesailer; 15.30’da sona erecektir" dedi.
Kıymetli İstanbullular
Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden alınan bilgiye göre #İstanbul’da kar yağışı akşam saatlerinde yoğunlaşacaktır❄️
Ulaşımdaki aksamalar dikkate alınarak kamu kurum ve kuruluşlarında,nöbetçi personel bırakılmak suretiyle mesailer;