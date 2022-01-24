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https://tr.sputniknews.com/20220124/istanbulda-mesaiye-kar-duzenlemesi-kamu-kurum-ve-kuruluslarinda-mesai-1530da-sona-erecek-1053068793.html
İstanbul'da mesaiye kar düzenlemesi: Kamu kurum ve kuruluşlarında mesai 15.30’da sona erecek
İstanbul'da mesaiye kar düzenlemesi: Kamu kurum ve kuruluşlarında mesai 15.30’da sona erecek
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Kıymetli İstanbullular, Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden alınan bilgiye göre İstanbul’da... 24.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-24T14:54+0300
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türkiye
kar
istanbul
ali yerlikaya
mesai
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İstanbul Valiliği, mesaiye kar düzenlemesi getirildiğini duyurdu. İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı sebebiyle kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saati yeniden düzenlendi.İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Kıymetli İstanbullular, Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden alınan bilgiye göre İstanbul’da kar yağışı akşam saatlerinde yoğunlaşacaktır. Ulaşımdaki aksamalar dikkate alınarak kamu kurum ve kuruluşlarında, nöbetçi personel bırakılmak suretiyle mesailer; 15.30’da sona erecektir" dedi.
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kar, istanbul, ali yerlikaya, mesai, valilik

İstanbul'da mesaiye kar düzenlemesi: Kamu kurum ve kuruluşlarında mesai 15.30’da sona erecek

14:54 24.01.2022 (güncellendi: 14:57 24.01.2022)
© AAİstanbul- Kar
İstanbul- Kar - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2022
© AA
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Ayrıntılar geliyor
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Kıymetli İstanbullular, Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden alınan bilgiye göre İstanbul’da kar yağışı akşam saatlerinde yoğunlaşacaktır. Ulaşımdaki aksamalar dikkate alınarak kamu kurum ve kuruluşlarında, nöbetçi personel bırakılmak suretiyle mesailer; 15.30’da sona erecektir" dedi.
İstanbul Valiliği, mesaiye kar düzenlemesi getirildiğini duyurdu. İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı sebebiyle kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saati yeniden düzenlendi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Kıymetli İstanbullular, Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden alınan bilgiye göre İstanbul’da kar yağışı akşam saatlerinde yoğunlaşacaktır. Ulaşımdaki aksamalar dikkate alınarak kamu kurum ve kuruluşlarında, nöbetçi personel bırakılmak suretiyle mesailer; 15.30’da sona erecektir" dedi.
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