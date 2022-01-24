https://tr.sputniknews.com/20220124/istanbulda-yogun-kar-yagisi-nedeniyle-metro-seferleri-saat-0200ye-kadar-uzatildi-1053080854.html

İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle metro seferleri saat 02.00'ye kadar uzatıldı

İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle metro seferleri saat 02.00'ye kadar uzatıldı

İstanbul'da etkili olan kar yağışı sebebiyle metro seferlerinin gece saat 02.00'ye kadar devam etmesine karar verildi. 24.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-24T20:57+0300

2022-01-24T20:57+0300

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metro

istanbul

türkiye

sefer

saat

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Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Yoğun kar yağışı nedeniyle seferlerimiz 02.00’ye kadar uzatılmıştır.M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M9 metro ve F1 füniküler hatlarımızda 30 dakika, T1, T4 tramvay hatlarımızda 15 dakika, T5 hattımızda 20 dakika aralıklarla seferlerimiz devam edecektir" denildi.

istanbul

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metro, istanbul, sefer, saat