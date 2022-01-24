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https://tr.sputniknews.com/20220124/istanbulda-yogun-kar-yagisi-nedeniyle-metro-seferleri-saat-0200ye-kadar-uzatildi-1053080854.html
İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle metro seferleri saat 02.00'ye kadar uzatıldı
İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle metro seferleri saat 02.00'ye kadar uzatıldı
İstanbul'da etkili olan kar yağışı sebebiyle metro seferlerinin gece saat 02.00'ye kadar devam etmesine karar verildi. 24.01.2022, Sputnik Türkiye
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metro
istanbul
türkiye
sefer
saat
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Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Yoğun kar yağışı nedeniyle seferlerimiz 02.00’ye kadar uzatılmıştır.M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M9 metro ve F1 füniküler hatlarımızda 30 dakika, T1, T4 tramvay hatlarımızda 15 dakika, T5 hattımızda 20 dakika aralıklarla seferlerimiz devam edecektir" denildi.
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metro, istanbul, sefer, saat

İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle metro seferleri saat 02.00'ye kadar uzatıldı

20:57 24.01.2022 (güncellendi: 21:09 24.01.2022)
© AAİstanbul metrosu, metro
İstanbul metrosu, metro - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2022
© AA
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İstanbul'da etkili olan kar yağışı sebebiyle metro seferlerinin gece saat 02.00'ye kadar devam etmesine karar verildi.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Yoğun kar yağışı nedeniyle seferlerimiz 02.00’ye kadar uzatılmıştır.M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M9 metro ve F1 füniküler hatlarımızda 30 dakika, T1, T4 tramvay hatlarımızda 15 dakika, T5 hattımızda 20 dakika aralıklarla seferlerimiz devam edecektir" denildi.
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