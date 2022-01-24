https://tr.sputniknews.com/20220124/iyi-partili-agiralioglu-enflasyonda-3-haneli-rakamlari-bekliyoruz-1053085815.html

İYİ Partili Ağıralioğlu: Enflasyonda 3 haneli rakamları bekliyoruz

İYİ Partili Ağıralioğlu: Enflasyonda 3 haneli rakamları bekliyoruz

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, "Önümüzdeki dönemin ilk karşı karşıya kalacağımız en büyük probleminin... 24.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-24T23:52+0300

2022-01-24T23:52+0300

2022-01-24T23:52+0300

türkiye

istanbul

iyi parti

yavuz ağıralioğlu

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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "Türkiye'de bir yönetim krizi vardır ve bu yönetim krizi bir yönetim türbülansına sebep olmuştur" diye konuştu.Memlekette kime dokunsan "ah" işitir hale gelindiğini iddia eden Ağıralioğlu, "20 yıllık iktidarın finalinde, bize bu yaşadıklarımızı sanki dünyada herkes yaşıyormuş gibi davranan bir cinnet. Karşı karşıya olduğumuz şey budur." ifadelerini kullandı.'En büyük probleminin hiperenflasyon olacağını düşüyoruz'Hiperenflasyon zamanına girildiğini düşündüklerini ifade eden Ağıralioğlu, "Önümüzdeki dönemin ilk karşı karşıya kalacağımız en büyük probleminin hiperenflasyon olacağını düşüyoruz. Enflasyonda 3 haneli rakamları bekliyoruz ama ekonomi kurmayları bize enflasyonda tek haneli rakamları göreceğimizi söylüyorlar. Bu, TL'den sıfır atmak gibi bir şey değildir. Anladığım kadarıyla bunca gerçeklikten kopmuş ekonomik program uygulayanların herhalde kafalarında enflasyon rakamlarımızdan virgül atmak gibi bir stratejileri var. Enflasyondan virgül atmadan, şu anda gördüğümüz politikalarla enflasyonu tek haneli rakamlara indirmek hayal bile değildir" değerlendirmesinde bulundu.Ülkede, kurumsal, bürokratik, akademik hafızanın, tecrübenin kaybolduğunu iddia eden Ağıralioğlu, "Başkan ve adamlarından ibaret bir yönetim tarzı, Türk milletinin 2022'de razı olacağı bir yönetim tarzı değildir" ifadelerini kullandı.Kuzey Kıbırs'ta gerçekleşen erken genel seçimi değerlendiren Ağıralioğlu, "KKTC'deki seçimler hayırlı olsun. Sonuçlar itibarıyla devamlı seçim yapma yorgunluğuna rağmen aklıselim kazanmıştır. Koalisyon çok kolay kurulacaktır diye tahmin ediyoruz. Kıbrıs hassasiyetlerimizin arkasında ciddiyetle durabilecek bir hükümetin kurulacağına inanıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginliğe dikkati çeken Ağıralioğlu, "Kırım'ı gözden çıkarmamalı, Kırım ile ilgili hassasiyetlerimizi asla kaybetmemeliyiz" dedi.'Türk siyasetinde hakaret asla müsamaha gösterilmemesi gereken bir şey'"Cumhurbaşkanına hakaret" konusuna da değinen Ağıralioğlu, "Muhalefeti parmak sallayarak terbiye etmeye çalışan bir dil var. Türkiye'de hakaret, Türk siyasetinde hakaret asla müsamaha gösterilmemesi gereken bir şeydir" dedi.Cumhurbaşkanı değil bu ülkede hiç kimseye hakaret edilmesinin meşru sayılamayacağını, bunun toleransla karşılanamayacağını ifade eden Ağıralioğlu, "Ama 20 yıldır iktidarı yönetenlerin hakaret eşiklerinin bu kadar aşınmasına sebep olan dillerini görmesi lazım" diye konuştu.İktidara hatırlatacakları olduğunu belirten Ağıralioğlu, "Bugün Sayın Devlet Bahçeli'nin, Sayın Cumhurbaşkanının terbiye ve edep adına, nezaket ve zarafet adına, merhamet ve devlet ciddiyeti adına, dil ve siyasi münasebet adına ne diyorsa ne konuşuyorsa bütün bunlardaki aşınma eşiklerini temsil ettiklerini hatırlatıyoruz onlara. Siyaseti o kadar çok hakaretle yaptınız ki rüzgar ektiniz, fırtına biçiyorsunuz" değerlendirmesinde bulundu.Ağıralioğlu, "Türkiye'deki siyasi normalleşmeyi siyasetçiler yapamayacaksa bunu bir sistem yapacak. Mevcut şu anda karşı karşıya olduğumuz sistem, 'Her istediğimi istediğim şekilde yapar ve hesap vermem' düzensizliğidir. Bu düzeni, bir kuruşun hesabını verecek yeni bir sistemle buluşturacağız" dedi.

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istanbul, iyi parti, yavuz ağıralioğlu