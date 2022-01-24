https://tr.sputniknews.com/20220124/izmirde-vapur-seferleri-iptal-edildi-1053080659.html

İzmir'de vapur seferleri iptal edildi

İzmir'de vapur seferleri iptal edildi

İzmir'de, olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm vapur seferleri iptal edildi. 24.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-24T20:46+0300

2022-01-24T20:46+0300

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türkiye

izmir

meteoroloji

vapur

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İZDENİZ Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle yolcu ve arabalı vapur seferlerinin geçici olarak durdurulduğu belirtildi.Açıklamada, "Saat 19.50 itibarıyla araba vapuru seferleri dahil tüm seferler geçici süreyle iptal edildi." ifadesi kullanıldı.

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izmir, meteoroloji, vapur