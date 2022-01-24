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İzmir'de vapur seferleri iptal edildi
İzmir'de vapur seferleri iptal edildi
İzmir'de, olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm vapur seferleri iptal edildi. 24.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-24T20:46+0300
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türkiye
izmir
meteoroloji
vapur
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İZDENİZ Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle yolcu ve arabalı vapur seferlerinin geçici olarak durdurulduğu belirtildi.Açıklamada, "Saat 19.50 itibarıyla araba vapuru seferleri dahil tüm seferler geçici süreyle iptal edildi." ifadesi kullanıldı.
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izmir, meteoroloji, vapur

İzmir'de vapur seferleri iptal edildi

20:46 24.01.2022
© İHA / İHA-AW515623İzmir'de vapur seferleri iptal edildi
İzmir'de vapur seferleri iptal edildi - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2022
© İHA / İHA-AW515623
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İzmir'de, olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm vapur seferleri iptal edildi.
İZDENİZ Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle yolcu ve arabalı vapur seferlerinin geçici olarak durdurulduğu belirtildi.
Açıklamada, "Saat 19.50 itibarıyla araba vapuru seferleri dahil tüm seferler geçici süreyle iptal edildi." ifadesi kullanıldı.
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