Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20220124/izmirde-vapur-seferleri-iptal-edildi-1053080659.html
İzmir'de vapur seferleri iptal edildi
İzmir'de vapur seferleri iptal edildi
İzmir'de, olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm vapur seferleri iptal edildi. 24.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-24T20:46+0300
2022-01-24T20:46+0300
2022-01-24T20:46+0300
türkiye
izmir
meteoroloji
vapur
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/18/1053080634_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_f45f135009bf77e3980430b98e880fde.jpg
İZDENİZ Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle yolcu ve arabalı vapur seferlerinin geçici olarak durdurulduğu belirtildi.Açıklamada, "Saat 19.50 itibarıyla araba vapuru seferleri dahil tüm seferler geçici süreyle iptal edildi." ifadesi kullanıldı.
türkiye
izmir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/18/1053080634_90:0:1511:1066_1920x0_80_0_0_96635860d6d0264070765fe84d256a32.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
izmir, meteoroloji, vapur
İzmir'de vapur seferleri iptal edildi
İzmir'de, olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm vapur seferleri iptal edildi.
İZDENİZ Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle yolcu ve arabalı vapur seferlerinin geçici olarak durdurulduğu belirtildi.
Açıklamada, "
Saat 19.50 itibarıyla araba vapuru seferleri dahil tüm seferler geçici süreyle iptal edildi." ifadesi kullanıldı.