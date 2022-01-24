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https://tr.sputniknews.com/20220124/izmirde-yogun-kar-yagisi-nedeniyle-dag-yolunda-mahsur-kalan-20-kisi-kurtarildi--1053047165.html
İzmir’de kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 20 kişi, Aydın'da ise 15 kişi kurtarıldı
İzmir’de kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 20 kişi, Aydın'da ise 15 kişi kurtarıldı
İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan dağ yolunda mahsur kalan 20 kişi yapılan çalışmalar sonucundan kurtarıldı. Ayrıca... 24.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-24T01:24+0300
2022-01-24T01:35+0300
türkiye
izmir
kemalpaşa
kurtarma
mahsur kalma
aydın
kestel
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Kemalpaşa ilçe merkezine bağlanan dağlık yol yoğun kar yağışı nedeniyle kapandı. Bölgede bulunan 7 aracın içerisindeki 20 kişi yolun kapanması nedeniyle mahsur kaldı. Mahsur kalan vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine ihbar etti. Bunun üzerine harekete geçen Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Bağyurdu Karakolu ile İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri bölgede kar küreme ve tuzlama çalışmaları başlattı.Yürütülen çalışmalar sonucunda yol ulaşıma açılırken, mahsur kalan 20 kişi bulundukları yerden kurtarıldı. Aydın’ın Sultanhisar ilçesine bağlı Ovacık Yaylası yakınlarında 1’i çekici olmak üzere 4 araç ve içerisindeki 15 vatandaş mahsur kaldı. Mahsur kalan vatandaşların yardım çağrısı üzerine AFAD, Aydın Büyükşehir Belediyesi, UMKE ve Jandarma ekipleri harekete geçti. Yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yollarda Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri tuzlama ve yol açma çalışması gerçekleştirdi. Yaklaşık 3 saat süren yol açma çalışmalarının ardından 15 kişi ve kara gömülen araçlar kurtarıldı. Kestel Dağı'nda mahsur kalan 4 kişiyi AFAD kurtardıBurdur’da yoğun kar nedeniyle dağda araç içerisinde mahsur kalan 4 kişiyi Burdur Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne (AFAD) ekipleri kurtardı. Burdur’un Bucak ilçesi Kestel Dağı’nda meydana gelen olayda, 4 kişi 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yoğun kar nedeniyle mahsur kaldıklarını belirtti. 2300 metre rakıma sahip Akpınar mevkiinde oldukları tespit edildi. AFAD, sağlık, jandarma ve İl Özel İdare ekipleri harekete geçti. AFAD ekipleri araç içinde mahsur kalan 4 kişiye 8x8 paletli araçla ulaştı. Araçta mahsur kalan 4 kişi paletli araç yardımıyla indirilerek sağlık ekipleri tarafından kontrol altına alındı. 4 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
türkiye
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izmir, kemalpaşa, kurtarma, mahsur kalma, aydın, kestel

İzmir’de kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 20 kişi, Aydın'da ise 15 kişi kurtarıldı

01:24 24.01.2022 (güncellendi: 01:35 24.01.2022)
© İHA / AYDIN BEKTAŞİzmir’de yoğun kar yağışı nedeniyle dağ yolunda mahsur kalan 20 kişi kurtarıldı
İzmir’de yoğun kar yağışı nedeniyle dağ yolunda mahsur kalan 20 kişi kurtarıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2022
© İHA / AYDIN BEKTAŞ
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İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan dağ yolunda mahsur kalan 20 kişi yapılan çalışmalar sonucundan kurtarıldı. Ayrıca Aydın'da mahsur kalan 15 kişi ve kara gömülen araçlar da yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı.
Kemalpaşa ilçe merkezine bağlanan dağlık yol yoğun kar yağışı nedeniyle kapandı. Bölgede bulunan 7 aracın içerisindeki 20 kişi yolun kapanması nedeniyle mahsur kaldı.
Mahsur kalan vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine ihbar etti. Bunun üzerine harekete geçen Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Bağyurdu Karakolu ile İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri bölgede kar küreme ve tuzlama çalışmaları başlattı.
Yürütülen çalışmalar sonucunda yol ulaşıma açılırken, mahsur kalan 20 kişi bulundukları yerden kurtarıldı.
Aydın’ın Sultanhisar ilçesine bağlı Ovacık Yaylası yakınlarında 1’i çekici olmak üzere 4 araç ve içerisindeki 15 vatandaş mahsur kaldı. Mahsur kalan vatandaşların yardım çağrısı üzerine AFAD, Aydın Büyükşehir Belediyesi, UMKE ve Jandarma ekipleri harekete geçti.
Yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yollarda Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri tuzlama ve yol açma çalışması gerçekleştirdi.
Yaklaşık 3 saat süren yol açma çalışmalarının ardından 15 kişi ve kara gömülen araçlar kurtarıldı.

Kestel Dağı'nda mahsur kalan 4 kişiyi AFAD kurtardı

Burdur’da yoğun kar nedeniyle dağda araç içerisinde mahsur kalan 4 kişiyi Burdur Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne (AFAD) ekipleri kurtardı.
Burdur’un Bucak ilçesi Kestel Dağı’nda meydana gelen olayda, 4 kişi 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yoğun kar nedeniyle mahsur kaldıklarını belirtti. 2300 metre rakıma sahip Akpınar mevkiinde oldukları tespit edildi. AFAD, sağlık, jandarma ve İl Özel İdare ekipleri harekete geçti.
AFAD ekipleri araç içinde mahsur kalan 4 kişiye 8x8 paletli araçla ulaştı. Araçta mahsur kalan 4 kişi paletli araç yardımıyla indirilerek sağlık ekipleri tarafından kontrol altına alındı. 4 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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