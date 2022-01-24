https://tr.sputniknews.com/20220124/justin-bieberin-rekorunu-kirdi-the-weeknd-spotifyda-ayin-en-cok-dinleyiciye-sahip-sanatcisi-oldu-1053062592.html

The Weeknd, Spotify'da Justin Bieber'ın rekorunu kırdı

The Weeknd, Spotify'da Justin Bieber'ın rekorunu kırdı

The Weeknd, yeni albümü Dawn FM’i yayınladıktan sadece haftalar sonra Spotify’da 85.6 milyon aylık dinleyiciyle Justin Bieber’ın rekorunu kırdı. 24.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-24T12:48+0300

2022-01-24T12:48+0300

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the weeknd

yaşam

justin bieber

spotify

albüm

rekor

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Kanadalı R&B yıldızı The Weeknd beşinci stüdyo albümü Dawn FM’in ardından müzik dinleme platformu Spotify’da 85.6 milyon dinleyiciyle zirveye yerleşti.The Weeknd, Spotify'da 22 Ocak Cumartesi günü toplam 85.667.564 dinleyiciye ulaşarak Justin Bieber’ın aylık dinleyici rekorunu kırdı.82 milyon civarında dinleyiciye sahip Justin Bieber ise geçen ay Spotify’da 90 milyon dinleyiciyi geçen ilk şarkıcı olmuştu.31 yaşındaki şarkıcının Dawn FM albümünde toplam 16 şarkı bulunuyor. Albüm kurgusal bir radyo yayını olarak dinleyici ile buluşuyor. Jim Carrey projenin anlatıcısı olarak görev yapıyor ve pek çok sanatçı da kayıtta yer alıyor.

https://tr.sputniknews.com/20220107/the-weekndin-merakla-beklenen-albumu-dawn-fm-yayinlandi-jim-carrey-de-yer-aliyor-1052502572.html

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the weeknd, justin bieber, spotify, albüm, rekor