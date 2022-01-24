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The Weeknd, Spotify'da Justin Bieber'ın rekorunu kırdı
The Weeknd, Spotify'da Justin Bieber'ın rekorunu kırdı
The Weeknd, yeni albümü Dawn FM’i yayınladıktan sadece haftalar sonra Spotify’da 85.6 milyon aylık dinleyiciyle Justin Bieber’ın rekorunu kırdı. 24.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-24T12:48+0300
2022-01-24T12:53+0300
the weeknd
yaşam
justin bieber
spotify
albüm
rekor
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Kanadalı R&amp;B yıldızı The Weeknd beşinci stüdyo albümü Dawn FM’in ardından müzik dinleme platformu Spotify’da 85.6 milyon dinleyiciyle zirveye yerleşti.The Weeknd, Spotify'da 22 Ocak Cumartesi günü toplam 85.667.564 dinleyiciye ulaşarak Justin Bieber’ın aylık dinleyici rekorunu kırdı.82 milyon civarında dinleyiciye sahip Justin Bieber ise geçen ay Spotify’da 90 milyon dinleyiciyi geçen ilk şarkıcı olmuştu.31 yaşındaki şarkıcının Dawn FM albümünde toplam 16 şarkı bulunuyor. Albüm kurgusal bir radyo yayını olarak dinleyici ile buluşuyor. Jim Carrey projenin anlatıcısı olarak görev yapıyor ve pek çok sanatçı da kayıtta yer alıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220107/the-weekndin-merakla-beklenen-albumu-dawn-fm-yayinlandi-jim-carrey-de-yer-aliyor-1052502572.html
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the weeknd, justin bieber, spotify, albüm, rekor

The Weeknd, Spotify'da Justin Bieber'ın rekorunu kırdı

12:48 24.01.2022 (güncellendi: 12:53 24.01.2022)
© YouTube/The WeekndThe Weeknd, DAWN FM albümü
The Weeknd, DAWN FM albümü - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2022
© YouTube/The Weeknd
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The Weeknd, yeni albümü Dawn FM’i yayınladıktan sadece haftalar sonra Spotify’da 85.6 milyon aylık dinleyiciyle Justin Bieber’ın rekorunu kırdı.
Kanadalı R&B yıldızı The Weeknd beşinci stüdyo albümü Dawn FM’in ardından müzik dinleme platformu Spotify’da 85.6 milyon dinleyiciyle zirveye yerleşti.
The Weeknd, Spotify'da 22 Ocak Cumartesi günü toplam 85.667.564 dinleyiciye ulaşarak Justin Bieber’ın aylık dinleyici rekorunu kırdı.
82 milyon civarında dinleyiciye sahip Justin Bieber ise geçen ay Spotify’da 90 milyon dinleyiciyi geçen ilk şarkıcı olmuştu.
31 yaşındaki şarkıcının Dawn FM albümünde toplam 16 şarkı bulunuyor. Albüm kurgusal bir radyo yayını olarak dinleyici ile buluşuyor. Jim Carrey projenin anlatıcısı olarak görev yapıyor ve pek çok sanatçı da kayıtta yer alıyor.
The Weeknd - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2022
YAŞAM
The Weeknd'in merakla beklenen albümü Dawn FM yayınlandı
7 Ocak, 14:31
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