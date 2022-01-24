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Kar ve tipi nedeniyle yolda kalan TIR sürücüleri halay çekerek ısınmaya çalıştı
Kar ve tipi nedeniyle yolda kalan TIR sürücüleri halay çekerek ısınmaya çalıştı
Erzincan’da kar ve tipi nedeniyle yolda kalan TIR sürücülerinden bazıları halay çekerek ısınmaya ısındı. 24.01.2022, Sputnik Türkiye
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erzincan
kar
sürücü
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Erzincan’da etkili olan kar ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu. Erzincan-Sivas, Erzincan-Tunceli kara yolu ulaşıma kapandı. Yüksek rakımlı Sakaltutan, Kızıldağ ve Ahmediye geçitlerinde ağır tonajlı araçların geçişlerine izin verilmiyor. Yollarda mahsur kalan onlarca tır, park konaklara çekildi. Karayolları ekipleri yollarda karla mücadele çalışmasını aralıksız sürdürürken tipi ve sürgün çalışmaları aksatıyor. Saatlerdir yollar kapalı olduğu için beklemek zorunda kaldıklarını ifade eden bazı TIR sürücüleri araçlarını park ettikleri alanda müzik eşliğinde halay çekti.
https://tr.sputniknews.com/20220123/istanbul-valisi-24-25-ocakta-kamuda-calisan-malul-engelli-ve-hamileler-idari-izinli-olacak-1053041845.html
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erzincan, kar, sürücü, tir, halay

Kar ve tipi nedeniyle yolda kalan TIR sürücüleri halay çekerek ısınmaya çalıştı

00:17 24.01.2022 (güncellendi: 00:18 24.01.2022)
© İHATIR sürücüleri halay çekti
TIR sürücüleri halay çekti - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2022
© İHA
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Erzincan’da kar ve tipi nedeniyle yolda kalan TIR sürücülerinden bazıları halay çekerek ısınmaya ısındı.
Erzincan’da etkili olan kar ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu. Erzincan-Sivas, Erzincan-Tunceli kara yolu ulaşıma kapandı. Yüksek rakımlı Sakaltutan, Kızıldağ ve Ahmediye geçitlerinde ağır tonajlı araçların geçişlerine izin verilmiyor.
Yollarda mahsur kalan onlarca tır, park konaklara çekildi. Karayolları ekipleri yollarda karla mücadele çalışmasını aralıksız sürdürürken tipi ve sürgün çalışmaları aksatıyor.

Saatlerdir yollar kapalı olduğu için beklemek zorunda kaldıklarını ifade eden bazı TIR sürücüleri araçlarını park ettikleri alanda müzik eşliğinde halay çekti.
İstanbul- Kar - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2022
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