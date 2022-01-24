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https://tr.sputniknews.com/20220124/kar-yagisi-nedeniyle-trafikte-kalan-suruculer-yolun-ortasinda-muzik-acarak-oynadi-1053081104.html
Kar yağışı nedeniyle trafikte kalan sürücüler, yolun ortasında müzik açarak oynadı
Kar yağışı nedeniyle trafikte kalan sürücüler, yolun ortasında müzik açarak oynadı
İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle Basın Ekspres Yolu'nda trafikte kalan vatandaşlar müzik açarak oynadı. 24.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-24T21:07+0300
2022-01-24T21:07+0300
2022-01-24T21:15+0300
yaşam
trafik
kar
müzik
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İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kar nedeniyle zaman zaman ulaşımda aksamalar nedeniyle yolda kalan bir grup sürücü yolun ortasında müzik açıp, Ankara oyun havası oynadı.
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trafik, kar, müzik
Kar yağışı nedeniyle trafikte kalan sürücüler, yolun ortasında müzik açarak oynadı
21:07 24.01.2022 (güncellendi: 21:15 24.01.2022)
İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle Basın Ekspres Yolu'nda trafikte kalan vatandaşlar müzik açarak oynadı.
İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kar nedeniyle zaman zaman ulaşımda aksamalar nedeniyle yolda kalan bir grup sürücü yolun ortasında müzik açıp, Ankara oyun havası oynadı.