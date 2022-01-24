Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
SON DAKİKA | Türkiye'de son 24 saatte, 67 bin 23 kişinin testi pozitif çıktı, 156 kişi yaşamını yitirdi
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20220124/kar-yasagina-uymayan-motokuryeler-calismak-zorundayiz--1053079859.html
Kar yasağına uymayan motokuryeler: Çalışmak zorundayız
Kar yasağına uymayan motokuryeler: Çalışmak zorundayız
İstanbul'da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle motokuryelik yapmak ikinci bir duyuruya kadar motosiklet ve elektrikli scooter kullanmak yasaklandı. Uyarıya... 24.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-24T20:03+0300
2022-01-24T20:03+0300
türkiye
kar
sipariş
yol
motokurye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/18/1053079810_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a135e620474700abb23224a22a7de131.jpg
İstanbul’da yoğun kar yağışı sürerken, trafik seyir ve can güvenliğini sağlamak için önlemler alındı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentteki yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bir sonraki duyuruya kadar motokuryelik yapılmayacağını, motosiklet ve elektrikli scooterların kullanılmayacağını bildirdi.Beşiktaş’ta ve Niştantaşı’nda kar yasağına aldırış etmeyen motokuryeler ve motosiklet sürücüleri ise yemek siparişi teslim etmeye ve yolculuk yapmaya devam etti.Köpek gezdiriciliği yapan ismini vermek istemeyen motosiklet sürücüsü, “Çalışıyorum dışarı çıkmak zorundayım. Sabah saat 07:30’dan beri dışarıdayım ama yavaş yavaş kullanıyorum” diye konuştu.'Çalışmak zorundayız'Nişantaşı’nda motokuryelik yapan bir başka sürücü ise çalışmak zorunda olduğuna dikkat çekerek, “Tehlikeli ama yürümek zor oluyor çünkü mesafeler uzak. Yemek siparişi olduğu için mecburuz. Çalışmak zorundayız” şeklinde konuştu.Beşiktaş’ta suculuk yapan bir diğer sürücü, “Üç beş kuruş para kazanmak için çıktım, cezalar da fazla ama mecburuz” dedi.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/18/1053079810_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_e4b7b44610212aa693f491f43b30c25e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kar, sipariş, yol, motokurye

Kar yasağına uymayan motokuryeler: Çalışmak zorundayız

20:03 24.01.2022
© İHAMOTOKURYE
MOTOKURYE - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2022
© İHA
Abone ol
İstanbul'da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle motokuryelik yapmak ikinci bir duyuruya kadar motosiklet ve elektrikli scooter kullanmak yasaklandı. Uyarıya rağmen motokuryeler ve motosiklet sürücüleri yollara çıkmaya devam etti.
İstanbul’da yoğun kar yağışı sürerken, trafik seyir ve can güvenliğini sağlamak için önlemler alındı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentteki yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bir sonraki duyuruya kadar motokuryelik yapılmayacağını, motosiklet ve elektrikli scooterların kullanılmayacağını bildirdi.
Beşiktaş’ta ve Niştantaşı’nda kar yasağına aldırış etmeyen motokuryeler ve motosiklet sürücüleri ise yemek siparişi teslim etmeye ve yolculuk yapmaya devam etti.

Köpek gezdiriciliği yapan ismini vermek istemeyen motosiklet sürücüsü, “Çalışıyorum dışarı çıkmak zorundayım. Sabah saat 07:30’dan beri dışarıdayım ama yavaş yavaş kullanıyorum” diye konuştu.

'Çalışmak zorundayız'

Nişantaşı’nda motokuryelik yapan bir başka sürücü ise çalışmak zorunda olduğuna dikkat çekerek, “Tehlikeli ama yürümek zor oluyor çünkü mesafeler uzak. Yemek siparişi olduğu için mecburuz. Çalışmak zorundayız” şeklinde konuştu.
Beşiktaş’ta suculuk yapan bir diğer sürücü, Üç beş kuruş para kazanmak için çıktım, cezalar da fazla ama mecburuz” dedi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce