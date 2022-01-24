https://tr.sputniknews.com/20220124/kaza-yapti-kaskosu-olmadigi-icin-dakikalarca-agladi-1053059717.html

Kaza yaptı, kaskosu olmadığı için dakikalarca ağladı

Kaza yaptı, kaskosu olmadığı için dakikalarca ağladı

Aydın'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü park halindeki tıra çarptı. Şans eseri kazadan yara almadan kurtulan sürücü, kaza sonrası aracında kasko... 24.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-24T11:45+0300

2022-01-24T11:45+0300

2022-01-24T11:49+0300

otomobil

türkiye

kaza

kasko

ağlamak

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde edinilen bilgiye göre, B.B. isimli sürücü otomobili ile çevre yoluna çıkmak istedi. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçen otomobil, park halindeki TIR'a çarptı.Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi.Şans eseri sürücü kazadan yara almadan kurtulurken aracının perte çıktığını gören alkollü sürücü polis ekiplerine "Arabamda kasko yok" diyerek dakikalarca ağladı. Polis ekiplerinin yaptığı alkol muayenesinde sürücüde 1.76 promil alkol tespit edildi. Polis ekipleri sürücünün ehliyetine el koydu.Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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otomobil, kaza, kasko, ağlamak