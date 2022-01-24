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https://tr.sputniknews.com/20220124/kaza-yapti-kaskosu-olmadigi-icin-dakikalarca-agladi-1053059717.html
Kaza yaptı, kaskosu olmadığı için dakikalarca ağladı
Kaza yaptı, kaskosu olmadığı için dakikalarca ağladı
Aydın'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü park halindeki tıra çarptı. Şans eseri kazadan yara almadan kurtulan sürücü, kaza sonrası aracında kasko... 24.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-24T11:45+0300
2022-01-24T11:49+0300
otomobil
türkiye
kaza
kasko
ağlamak
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde edinilen bilgiye göre, B.B. isimli sürücü otomobili ile çevre yoluna çıkmak istedi. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçen otomobil, park halindeki TIR'a çarptı.Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi.Şans eseri sürücü kazadan yara almadan kurtulurken aracının perte çıktığını gören alkollü sürücü polis ekiplerine "Arabamda kasko yok" diyerek dakikalarca ağladı. Polis ekiplerinin yaptığı alkol muayenesinde sürücüde 1.76 promil alkol tespit edildi. Polis ekipleri sürücünün ehliyetine el koydu.Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
https://tr.sputniknews.com/20220124/plastik-sandalye-ile-surulen-otomobille-yolcu-minibusu-carpisti-1i-agir-3-yarali-1053054591.html
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otomobil, kaza, kasko, ağlamak

Kaza yaptı, kaskosu olmadığı için dakikalarca ağladı

11:45 24.01.2022 (güncellendi: 11:49 24.01.2022)
© İHAAydın'da kaza yapan araçlar
Aydın'da kaza yapan araçlar - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2022
© İHA
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Aydın'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü park halindeki tıra çarptı. Şans eseri kazadan yara almadan kurtulan sürücü, kaza sonrası aracında kasko olmadığı gerekçesiyle dakikalarca ağladı.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde edinilen bilgiye göre, B.B. isimli sürücü otomobili ile çevre yoluna çıkmak istedi. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçen otomobil, park halindeki TIR'a çarptı.
Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi.
Şans eseri sürücü kazadan yara almadan kurtulurken aracının perte çıktığını gören alkollü sürücü polis ekiplerine "Arabamda kasko yok" diyerek dakikalarca ağladı. Polis ekiplerinin yaptığı alkol muayenesinde sürücüde 1.76 promil alkol tespit edildi. Polis ekipleri sürücünün ehliyetine el koydu.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Plastik sandalye ile sürülen otomobille yolcu minibüsü çarpıştı: 1’i ağır 3 yaralı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2022
TÜRKİYE
Plastik sandalye ile sürülen otomobille yolcu minibüsü çarpıştı: 1’i ağır 3 yaralı
09:52
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