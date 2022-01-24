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Kılıçdaroğlu: Bu iktidar bu ülkeye bunu da yaşattı, beceriksizler
Kılıçdaroğlu: Bu iktidar bu ülkeye bunu da yaşattı, beceriksizler
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sanayi tesislerinde yaşanacak olan 3 günlük enerji kesintilerine ilişkin olarak, "Sanayi tesislerine 3 gün boyunca enerji... 24.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-24T15:56+0300
2022-01-24T15:56+0300
politika
chp
kemal kılıçdaroğlu
kesinti
enerji
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Doğalgaz arzından kaynaklanan enerji sorunları nedeniyle Türkiye’deki tüm OSB’lere TEİAŞ, OSB dışındaki işletmelere dağıtım şirketleri aracılığıyla yazı gönderilerek elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.Karara tepki gösteren CHP lideri, "Sanayi tesislerine 3 gün boyunca enerji verilemeyecek. Bu iktidar bu ülkeye bunu da yaşattı. Tabii daha önemli işleri var. Gece yarısı sanatçıların evine baskın yaptırmak, gazetecileri atasözü paylaştılar diye hapse attırmak, dil koparmak… Beceriksizler" dedi.
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chp, kemal kılıçdaroğlu, kesinti, enerji

Kılıçdaroğlu: Bu iktidar bu ülkeye bunu da yaşattı, beceriksizler

15:56 24.01.2022
© AACHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2022
© AA
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sanayi tesislerinde yaşanacak olan 3 günlük enerji kesintilerine ilişkin olarak, "Sanayi tesislerine 3 gün boyunca enerji verilemeyecek. Bu iktidar bu ülkeye bunu da yaşattı. Beceriksizler" dedi.
Doğalgaz arzından kaynaklanan enerji sorunları nedeniyle Türkiye’deki tüm OSB’lere TEİAŞ, OSB dışındaki işletmelere dağıtım şirketleri aracılığıyla yazı gönderilerek elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.
Karara tepki gösteren CHP lideri, "Sanayi tesislerine 3 gün boyunca enerji verilemeyecek. Bu iktidar bu ülkeye bunu da yaşattı. Tabii daha önemli işleri var. Gece yarısı sanatçıların evine baskın yaptırmak, gazetecileri atasözü paylaştılar diye hapse attırmak, dil koparmak… Beceriksizler" dedi.
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