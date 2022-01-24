Kılıçdaroğlu: Bu iktidar bu ülkeye bunu da yaşattı, beceriksizler

Doğalgaz arzından kaynaklanan enerji sorunları nedeniyle Türkiye’deki tüm OSB’lere TEİAŞ, OSB dışındaki işletmelere dağıtım şirketleri aracılığıyla yazı gönderilerek elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.Karara tepki gösteren CHP lideri, "Sanayi tesislerine 3 gün boyunca enerji verilemeyecek. Bu iktidar bu ülkeye bunu da yaşattı. Tabii daha önemli işleri var. Gece yarısı sanatçıların evine baskın yaptırmak, gazetecileri atasözü paylaştılar diye hapse attırmak, dil koparmak… Beceriksizler" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sanayi tesislerinde yaşanacak olan 3 günlük enerji kesintilerine ilişkin olarak, "Sanayi tesislerine 3 gün boyunca enerji verilemeyecek. Bu iktidar bu ülkeye bunu da yaşattı. Beceriksizler" dedi.
Doğalgaz arzından kaynaklanan enerji sorunları nedeniyle Türkiye’deki tüm OSB’lere TEİAŞ, OSB dışındaki işletmelere dağıtım şirketleri aracılığıyla yazı gönderilerek elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.
Karara tepki gösteren CHP lideri, "Sanayi tesislerine 3 gün boyunca enerji verilemeyecek. Bu iktidar bu ülkeye bunu da yaşattı. Tabii daha önemli işleri var. Gece yarısı sanatçıların evine baskın yaptırmak, gazetecileri atasözü paylaştılar diye hapse attırmak, dil koparmak… Beceriksizler" dedi.
Sanayi tesislerine 3 gün boyunca enerji verilemeyecek. Bu iktidar bu ülkeye bunu da yaşattı. Tabii daha önemli işleri var. Gece yarısı sanatçıların evine baskın yaptırmak, gazetecileri atasözü paylaştılar diye hapse attırmak, dil koparmak… Beceriksizler!