https://tr.sputniknews.com/20220124/kilicdaroglu-bu-iktidar-bu-ulkeye-bunu-da-yasatti-beceriksizler-1053071187.html

Kılıçdaroğlu: Bu iktidar bu ülkeye bunu da yaşattı, beceriksizler

Kılıçdaroğlu: Bu iktidar bu ülkeye bunu da yaşattı, beceriksizler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sanayi tesislerinde yaşanacak olan 3 günlük enerji kesintilerine ilişkin olarak, "Sanayi tesislerine 3 gün boyunca enerji... 24.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-24T15:56+0300

2022-01-24T15:56+0300

2022-01-24T15:56+0300

politika

chp

kemal kılıçdaroğlu

kesinti

enerji

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0b/1052619691_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_43de68e8f2216932c8da4660ccce07c9.jpg

Doğalgaz arzından kaynaklanan enerji sorunları nedeniyle Türkiye’deki tüm OSB’lere TEİAŞ, OSB dışındaki işletmelere dağıtım şirketleri aracılığıyla yazı gönderilerek elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.Karara tepki gösteren CHP lideri, "Sanayi tesislerine 3 gün boyunca enerji verilemeyecek. Bu iktidar bu ülkeye bunu da yaşattı. Tabii daha önemli işleri var. Gece yarısı sanatçıların evine baskın yaptırmak, gazetecileri atasözü paylaştılar diye hapse attırmak, dil koparmak… Beceriksizler" dedi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

chp, kemal kılıçdaroğlu, kesinti, enerji