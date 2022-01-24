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https://tr.sputniknews.com/20220124/kilicdaroglu-bu-ulkede-demokrasi-olacaksa-bunun-yolu-diyarbakirdan-gecer-1053079976.html
Kılıçdaroğlu: Bu ülkede demokrasi olacaksa bunun yolu Diyarbakır’dan geçer
Kılıçdaroğlu: Bu ülkede demokrasi olacaksa bunun yolu Diyarbakır’dan geçer
CHP lideri Kılıçdaroğlu, bu hafta Diyarbakır'a gideceğini belirterek, "Bu ülkede demokrasi olacaksa, bu ülkede herkes kimliğinden ötürü ötekileştirilmeyecekse... 24.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-24T20:08+0300
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türkiye
kemal kılıçdaroğlu
ali babacan
chp
diyarbakır
deva partisi
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret etti. CHP lideri Kılıçdaroğlu’na, Genel Başkan Yardımcıları Faik Öztrak, Oğuz Kaan Salıcı ve Muharrem Erkek eşlik etti.İki lider ziyaret sonrasında DEVA Partisi Genel Merkezi'nde yaptıkları ortak basın açıklamasında bulundu.Kılıçdaroğlu da görüşmenin verimli geçtiğini belirterek Babacan’ın ‘geçiş süreci’ne ilişkin öneriler yaptığını söyledi. Bu sürecin önemli olduğunu vurgulayan CHP lideri, anayasa çalışmalarının sonuçlarının kamuoyuna açıklanacağını dile getirdi.Diyarbakır'a gideceğini belirten Kılıçdaroğlu, "Diyarbakırlılara buradan selam gönderiyorum. Şuna kesinlikle inanıyorum, bu ülkeye demokrasi gelecekse, bu ülkede demokrasi olacaksa, bu ülkede herkes kimliğinden ötürü ötekileştirilmeyecekse, inancından ötürü ötekileştirilmeyecekse bunun yolu Diyarbakır’dan geçer. Diyarbakırlılara bunu anlatacağım, bunu söyleyeceğim. Düşüncelerimi aktaracağım. Onların sorularını da ayrıca büyük bir samimiyetle yanıtlayacağım" ifadelerini kullandı.
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kemal kılıçdaroğlu, ali babacan, chp, diyarbakır, deva partisi

Kılıçdaroğlu: Bu ülkede demokrasi olacaksa bunun yolu Diyarbakır’dan geçer

20:08 24.01.2022 (güncellendi: 20:17 24.01.2022)
© CHP/ ALP EREN KAYACHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret etti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2022
© CHP/ ALP EREN KAYA
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CHP lideri Kılıçdaroğlu, bu hafta Diyarbakır'a gideceğini belirterek, "Bu ülkede demokrasi olacaksa, bu ülkede herkes kimliğinden ötürü ötekileştirilmeyecekse, inancından ötürü ötekileştirilmeyecekse bunun yolu Diyarbakır’dan geçer" ifadesini kullandı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret etti. CHP lideri Kılıçdaroğlu’na, Genel Başkan Yardımcıları Faik Öztrak, Oğuz Kaan Salıcı ve Muharrem Erkek eşlik etti.
İki lider ziyaret sonrasında DEVA Partisi Genel Merkezi'nde yaptıkları ortak basın açıklamasında bulundu.
Kılıçdaroğlu da görüşmenin verimli geçtiğini belirterek Babacan’ın ‘geçiş süreci’ne ilişkin öneriler yaptığını söyledi. Bu sürecin önemli olduğunu vurgulayan CHP lideri, anayasa çalışmalarının sonuçlarının kamuoyuna açıklanacağını dile getirdi.
Diyarbakır'a gideceğini belirten Kılıçdaroğlu, "Diyarbakırlılara buradan selam gönderiyorum. Şuna kesinlikle inanıyorum, bu ülkeye demokrasi gelecekse, bu ülkede demokrasi olacaksa, bu ülkede herkes kimliğinden ötürü ötekileştirilmeyecekse, inancından ötürü ötekileştirilmeyecekse bunun yolu Diyarbakır’dan geçer. Diyarbakırlılara bunu anlatacağım, bunu söyleyeceğim. Düşüncelerimi aktaracağım. Onların sorularını da ayrıca büyük bir samimiyetle yanıtlayacağım" ifadelerini kullandı.
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