https://tr.sputniknews.com/20220124/koronavirus-hastasi-cift-5-gun-arayla-yasamlarini-yitirdi--1053067733.html

Koronavirüs hastası çift, 5 gün arayla yaşamlarını yitirdi

Koronavirüs hastası çift, 5 gün arayla yaşamlarını yitirdi

Trabzon’un Yomra ilçesinde Reyhan Sönmez’in hayatını kaybetmesinden 5 gün sonra aynı hastanede kendisi gibi koronavirüs tedavisi gören eşi Kaptan Sönmez de... 24.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-24T14:30+0300

2022-01-24T14:30+0300

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koronavirüs

trabzon

korona

koronavirüs

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Trabzon'da yaşayan 7 çocuklu Reyhan-Kaptan Sönmez çifti, koronavirüs testleri pozitif çıkınca Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Durumlarının ağırlaşması üzerine yoğun bakım ünitesinde tedavileri devam eden Reyhan Sönmez 19 Ocak'ta hayatını kaybetti. Reyhan Sönmez ilçede toprağa verilirken, eşi Kaptan Sönmez de bugün tedavi gördüğü aynı hastanede tüm çabalara rağmen yaşamını yitirdi. Kaptan Sönmez, 5 gün önce ilçede toprağa verilen eşinin yanına defnedildi.

https://tr.sputniknews.com/20210506/turkiyede-son-24-saatte-koronavirusten-304-kisi-hayatini-kaybetti-22-bin-388-kisinin-testi-pozitif-1044441306.html

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trabzon, korona, koronavirüs