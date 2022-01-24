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Koronavirüs hastası çift, 5 gün arayla yaşamlarını yitirdi
Koronavirüs hastası çift, 5 gün arayla yaşamlarını yitirdi
Trabzon’un Yomra ilçesinde Reyhan Sönmez’in hayatını kaybetmesinden 5 gün sonra aynı hastanede kendisi gibi koronavirüs tedavisi gören eşi Kaptan Sönmez de... 24.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-24T14:30+0300
2022-01-24T14:30+0300
koronavirüs
trabzon
korona
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Trabzon'da yaşayan 7 çocuklu Reyhan-Kaptan Sönmez çifti, koronavirüs testleri pozitif çıkınca Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Durumlarının ağırlaşması üzerine yoğun bakım ünitesinde tedavileri devam eden Reyhan Sönmez 19 Ocak'ta hayatını kaybetti. Reyhan Sönmez ilçede toprağa verilirken, eşi Kaptan Sönmez de bugün tedavi gördüğü aynı hastanede tüm çabalara rağmen yaşamını yitirdi. Kaptan Sönmez, 5 gün önce ilçede toprağa verilen eşinin yanına defnedildi.
https://tr.sputniknews.com/20210506/turkiyede-son-24-saatte-koronavirusten-304-kisi-hayatini-kaybetti-22-bin-388-kisinin-testi-pozitif-1044441306.html
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trabzon, korona, koronavirüs

Koronavirüs hastası çift, 5 gün arayla yaşamlarını yitirdi

14:30 24.01.2022
© DHAKoronavirüs hastası çift, 5 gün arayla yaşamlarını yitirdi
Koronavirüs hastası çift, 5 gün arayla yaşamlarını yitirdi - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2022
© DHA
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Trabzon’un Yomra ilçesinde Reyhan Sönmez’in hayatını kaybetmesinden 5 gün sonra aynı hastanede kendisi gibi koronavirüs tedavisi gören eşi Kaptan Sönmez de yaşamını yitirdi.
Trabzon'da yaşayan 7 çocuklu Reyhan-Kaptan Sönmez çifti, koronavirüs testleri pozitif çıkınca Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.
Durumlarının ağırlaşması üzerine yoğun bakım ünitesinde tedavileri devam eden Reyhan Sönmez 19 Ocak'ta hayatını kaybetti.
Reyhan Sönmez ilçede toprağa verilirken, eşi Kaptan Sönmez de bugün tedavi gördüğü aynı hastanede tüm çabalara rağmen yaşamını yitirdi.
Kaptan Sönmez, 5 gün önce ilçede toprağa verilen eşinin yanına defnedildi.
Türkiye'de koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 06.05.2021
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Türkiye'de son 24 saatte koronavirüsten 304 kişi hayatını kaybetti, 22 bin 388 kişinin testi pozitif çıktı
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