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Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://tr.sputniknews.com/20220124/koronavirus-hastasi-cift-5-gun-arayla-yasamlarini-yitirdi--1053067733.html
Koronavirüs hastası çift, 5 gün arayla yaşamlarını yitirdi
Koronavirüs hastası çift, 5 gün arayla yaşamlarını yitirdi
Trabzon’un Yomra ilçesinde Reyhan Sönmez’in hayatını kaybetmesinden 5 gün sonra aynı hastanede kendisi gibi koronavirüs tedavisi gören eşi Kaptan Sönmez de... 24.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-24T14:30+0300
2022-01-24T14:30+0300
2022-01-24T14:30+0300
koronavirüs
trabzon
korona
koronavirüs
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Trabzon'da yaşayan 7 çocuklu Reyhan-Kaptan Sönmez çifti, koronavirüs testleri pozitif çıkınca Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Durumlarının ağırlaşması üzerine yoğun bakım ünitesinde tedavileri devam eden Reyhan Sönmez 19 Ocak'ta hayatını kaybetti. Reyhan Sönmez ilçede toprağa verilirken, eşi Kaptan Sönmez de bugün tedavi gördüğü aynı hastanede tüm çabalara rağmen yaşamını yitirdi. Kaptan Sönmez, 5 gün önce ilçede toprağa verilen eşinin yanına defnedildi.
https://tr.sputniknews.com/20210506/turkiyede-son-24-saatte-koronavirusten-304-kisi-hayatini-kaybetti-22-bin-388-kisinin-testi-pozitif-1044441306.html
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trabzon, korona, koronavirüs
Koronavirüs hastası çift, 5 gün arayla yaşamlarını yitirdi
Trabzon’un Yomra ilçesinde Reyhan Sönmez’in hayatını kaybetmesinden 5 gün sonra aynı hastanede kendisi gibi koronavirüs tedavisi gören eşi Kaptan Sönmez de yaşamını yitirdi.
Trabzon'da yaşayan 7 çocuklu Reyhan-Kaptan Sönmez çifti, koronavirüs testleri pozitif çıkınca Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.
Durumlarının ağırlaşması üzerine
yoğun bakım ünitesinde tedavileri devam eden Reyhan Sönmez 19 Ocak'ta hayatını kaybetti.
Reyhan Sönmez ilçede toprağa verilirken, eşi Kaptan Sönmez de bugün tedavi gördüğü aynı hastanede tüm çabalara rağmen yaşamını yitirdi.
Kaptan Sönmez, 5 gün önce ilçede toprağa verilen eşinin yanına
defnedildi.