Kripto paradan zarar ettiğini paylaşan üniversite öğrencisi intihar etti

“Selamünaleyküm direkt konuya gireceğim. Bu benim intihar mektubum. Twitter'ın planlama özelliği ile atıyorum. İntihar etmeden önce, ertesi günü akşam 9’da atılacak şekilde ayarladım. Yani siz bu satırları okurken ben yaşıyor olmayacağım. Laga luga yapmadan her şeyi açık açık anlatacağım. O yüzden lütfen ben göçüp gittikten sonra ölümümün arkasında başka bir sebep aramayın. Zaten bu tweeti de ölümünün arkasında 'başka bir şey var mı' diye insanları karakollarda ifadelerle uğraştırmayın ya da suçlamamız gereken insanları suçlamayın diye atıyorum. Ben bir bahis bağımlısıyım intihar etmemin sebebi de kriptodan zarar edince zararı kapatabilmek için bahiste babama ait olan büyük miktarda parayı kaybetmem. "