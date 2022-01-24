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https://tr.sputniknews.com/20220124/kripto-paradan-zarar-ettigini-paylasan-universite-ogrencisi-intihar-etti-1053049631.html
Kripto paradan zarar ettiğini paylaşan üniversite öğrencisi intihar etti
Kripto paradan zarar ettiğini paylaşan üniversite öğrencisi intihar etti
İstanbul Kağıthane’de yaşayan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi yaşamına son verdi. Üniversite öğrencisi bıraktığı intihar notunda, "Ben bir bahis... 24.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-24T04:11+0300
2022-01-24T04:21+0300
üniversite
öğrenci
kripto para
intihar
türkiye
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Yaşadığı apartmanın üçüncü katından atlayarak hayatına son veren üniversite öğrencisi sosyal medya hesabında 'intihar' içerikli yazı paylaştı.Paylaşımında kripto paradan zarar ettiğini paylaşan genç, bu nedenle yaşamına son verdiği ifade etti. 5 katlı binanın 3’üncü katında yaşayan 22 yaşındaki M. S., apartmandan aşağı düşerek hayatını kaybetti. Üniversite öğrencisi gencin M.S’nin olay anında evinde kimsenin olmadığı öğrenildi. Gencin sosyal medya hesabında hayatına son vereceğine dair bir paylaşım yaptığı öğrenildi. İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre hayatına son veren üniversite öğrencisi M.S.'nin sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımında yer alan bazı ifadeler şöyle:Gencin yerde yattığını gören komşuları ile mahalle sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri M. S’nin düştükten sonra hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri etrafta güvenliği sağlarken Olay Yeri İnceleme Ekipleri hayatını kaybeden gencin bulunduğu noktayı inceledi. Olay Yeri İnceleme Ekipleri ve savcının incelemesinden sonra hayatını kaybeden gencin cansız bedeni Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili araştırma devam ediliyor.
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üniversite, öğrenci, kripto para, intihar

Kripto paradan zarar ettiğini paylaşan üniversite öğrencisi intihar etti

04:11 24.01.2022 (güncellendi: 04:21 24.01.2022)
© İHAolay yeri
olay yeri - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2022
© İHA
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İstanbul Kağıthane’de yaşayan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi yaşamına son verdi. Üniversite öğrencisi bıraktığı intihar notunda, "Ben bir bahis bağımlısıyım. İntihar etmemin sebebi de kriptodan zarar edince, zararı kapatabilmek için bahiste babama ait olan büyük miktarda parayı kaybetmem" dedi. Gencin ölümüyle ilgili araştırma yapılıyor.
Yaşadığı apartmanın üçüncü katından atlayarak hayatına son veren üniversite öğrencisi sosyal medya hesabında 'intihar' içerikli yazı paylaştı.
Paylaşımında kripto paradan zarar ettiğini paylaşan genç, bu nedenle yaşamına son verdiği ifade etti. 5 katlı binanın 3’üncü katında yaşayan 22 yaşındaki M. S., apartmandan aşağı düşerek hayatını kaybetti. Üniversite öğrencisi gencin M.S’nin olay anında evinde kimsenin olmadığı öğrenildi. Gencin sosyal medya hesabında hayatına son vereceğine dair bir paylaşım yaptığı öğrenildi.
İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre hayatına son veren üniversite öğrencisi M.S.'nin sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımında yer alan bazı ifadeler şöyle:

“Selamünaleyküm direkt konuya gireceğim. Bu benim intihar mektubum. Twitter'ın planlama özelliği ile atıyorum. İntihar etmeden önce, ertesi günü akşam 9’da atılacak şekilde ayarladım. Yani siz bu satırları okurken ben yaşıyor olmayacağım. Laga luga yapmadan her şeyi açık açık anlatacağım. O yüzden lütfen ben göçüp gittikten sonra ölümümün arkasında başka bir sebep aramayın. Zaten bu tweeti de ölümünün arkasında 'başka bir şey var mı' diye insanları karakollarda ifadelerle uğraştırmayın ya da suçlamamız gereken insanları suçlamayın diye atıyorum. Ben bir bahis bağımlısıyım intihar etmemin sebebi de kriptodan zarar edince zararı kapatabilmek için bahiste babama ait olan büyük miktarda parayı kaybetmem. "

Gencin yerde yattığını gören komşuları ile mahalle sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri M. S’nin düştükten sonra hayatını kaybettiğini tespit etti.
Polis ekipleri etrafta güvenliği sağlarken Olay Yeri İnceleme Ekipleri hayatını kaybeden gencin bulunduğu noktayı inceledi.
Olay Yeri İnceleme Ekipleri ve savcının incelemesinden sonra hayatını kaybeden gencin cansız bedeni Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili araştırma devam ediliyor.
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