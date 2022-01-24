https://tr.sputniknews.com/20220124/lady-gaga-ve-kardashian-gibi-isimleri-giydiren-fransiz-modaci-thierry-mugler-hayatini-kaybetti-1053060228.html

Lady Gaga ve Kim Kardashian gibi isimleri giydiren Fransız modacı Thierry Mugler hayatını kaybetti

Lady Gaga ve Kim Kardashian gibi isimleri giydiren Fransız modacı Thierry Mugler hayatını kaybetti

Fransız moda tasarımcısı Manfred Thierry Mugler, 73 yaşında yaşamını yitirdi. Mugler, Kim Kardashian, Lady Gaga, David Browie ve Beyonce gibi birçok ünlü ismin... 24.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-24T12:27+0300

2022-01-24T12:27+0300

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yaşam

fransa

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moda tasarımcısı

moda

thierry mugler

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1940'lar ve 50'lerin ihtişamından ilham alan geniş omuzlu ve keskin dikili tasarımlarıyla tanınan dünyaca ünlü Fransız modacı Thierry Mugler, ülkesinde hayata veda etti.Mugler'ın resmi Facebook hesabından paylaşılan bir gönderide, "Manfred Thierry Mugler'ın 23 Ocak 2022 Pazar günü vefat ettiğini duyurmaktan büyük üzüntü duyuyoruz" ifadeleri yer aldı.Instagram hesabından yayınlanan bir gönderide de Mugler, "Dünyanın dört bir yanındaki insanları her gün daha cesur olmaları ve daha büyük hayaller kurmaları konusunda güçlendiren bir vizyoner" olarak tanımlandı.ABD'li şarkıcı Diana Ross, Mugler'ın ölümü dolayısıyla paylaştığı mesajında "Seni özleyeceğim Thierry Mugler" ifadesini kullandı.Amerikalı model Kurtis Dam-Mikkelsen de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Güzellik hayaline ilham verdiğin için teşekkür ederiz" dedi.David Bowie, Lady Gaga, Beyonce ve Megan Fox gibi yıldızları giydiren Fransız modacı, ve 2019 Met Gala'da Kim Kardashian'ın giydiği ünlü 'ıslak elbiseyi' tasarlayan isim olarak biliniyor.Daha sonraki yıllarda da 'Mugler' markası, Angel ve Alien gibi parfümlerle ün kazanmaya devam etti.Kısa süre önce Women's Wear Daily'ye verdiği demeçte Mugler, "Ne yapmak istediğimden emin değildim ama eskizlerimi gösterir göstermez Paris'te moda benim için çok hızlı başladı" demişti.

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fransa, ölüm, fransız, vefat, moda tasarımcısı, moda, thierry mugler