https://tr.sputniknews.com/20220124/lugansk-ukrayna-gorusmelerinin-turkiyede-yapilmasi-bir-sey-degistirmez-1053078600.html
Lugansk: Ukrayna görüşmelerinin Türkiye’de yapılması bir şey değiştirmez
Lugansk: Ukrayna görüşmelerinin Türkiye’de yapılması bir şey değiştirmez
Rus İzvestiya gazetesi, Ukrayna’nın doğusundaki tanınmayan Donetsk ile Lugansk cumhuriyetlerinin, Kiev temsilcileri ile İstanbul’da bir araya gelmekle... 24.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-24T19:06+0300
2022-01-24T19:06+0300
2022-01-24T19:08+0300
ukrayna krizi
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Ukrayna’nın doğusunda tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan etmiş cumhuriyetlerden biri olan Lugansk’ın müzakerecisi Rodion Miroşnik, Rus İzvestiya gazetesine açıklamalarında, Türkiye’de gerçekleştirilecek olası bir Ukrayna görüşmesine ilişkin teklif almadıklarını söyledi.Miroşnik İzvestiya gazetesinin sorusu üstüne, görüşmelerde bir araya gelecek tarafların aynı olması nedeniyle yer değişikliğinin pek bir öneminin olmayacağına inandığını kaydetti: Lugansklı müzakereci, “Ukrayna hazırsa, üçlü temas grubunun yüz yüze görüşmelerine mümkün olan en yakın zamanda devam edilmesi gerekiyor” diye ekledi.Ukrayna’da çatışan tarafları bir araya getiren üçlü temas grubu görüşmeleri, Belarus’un başkenti Minsk’te gerçekleştiriliyor. Söz konusu görüşmeler pandemi nedeniyle bir süredir video-konferans yöntemiyle düzenleniyor. Üçlü temas grubunda Ukraynalı tarafların temsilcileri ile Rusya ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) temsilcileri yer alıyor.Ukraynalı tarafların Türkiye’de bir araya gelip gelmeyeceği tartışmaları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Rusya ve Ukrayna devlet başkanlarını ‘sorunları ve farklılıkları çözmek için’ Türkiye’de bir araya gelmeye davet etmesini izliyor. Daha sonra RİA Novosti haber ajansı, Türk Dışişleri kaynaklarına atıfla, Türkiye’nin görüşmelerin İstanbul’da gerçekleşmesini planladığını ve söz konusu görüşmelere Lugansk, Donetsk ve AGİT temsilcilerinin de davet edildiğini yazmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220124/baltik-ulkeleri-ukraynaya-javelin-ve-stinger-sistemleri-tedarik-edecek-1053075763.html
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Lugansk: Ukrayna görüşmelerinin Türkiye’de yapılması bir şey değiştirmez
19:06 24.01.2022 (güncellendi: 19:08 24.01.2022)
Rus İzvestiya gazetesi, Ukrayna’nın doğusundaki tanınmayan Donetsk ile Lugansk cumhuriyetlerinin, Kiev temsilcileri ile İstanbul’da bir araya gelmekle ilgilenmediklerini yazdı.
Ukrayna’nın doğusunda tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan etmiş cumhuriyetlerden biri olan Lugansk’ın müzakerecisi Rodion Miroşnik, Rus İzvestiya gazetesine açıklamalarında, Türkiye’de gerçekleştirilecek olası bir Ukrayna görüşmesine ilişkin teklif almadıklarını söyledi.
Miroşnik İzvestiya gazetesinin sorusu üstüne, görüşmelerde bir araya gelecek tarafların aynı olması nedeniyle yer değişikliğinin pek bir öneminin olmayacağına inandığını kaydetti:
"Anlaşılmasını isterim ki burada sadece, yine Kiev ve Donbass temsilcilerinin bir araya geleceği görüşmelerin yapılacağı yerden bahsediliyor. Bu nedenle ben buna (görüşmelerin İstanbul’da yapılmasına) büyük bir anlam yüklemezdim.”
Lugansklı müzakereci, “Ukrayna hazırsa, üçlü temas grubunun yüz yüze görüşmelerine mümkün olan en yakın zamanda devam edilmesi gerekiyor” diye ekledi.
Ukrayna’da çatışan tarafları bir araya getiren üçlü temas grubu görüşmeleri, Belarus’un başkenti Minsk’te gerçekleştiriliyor. Söz konusu görüşmeler pandemi nedeniyle bir süredir video-konferans yöntemiyle düzenleniyor. Üçlü temas grubunda Ukraynalı tarafların temsilcileri ile Rusya ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) temsilcileri yer alıyor.
Ukraynalı tarafların Türkiye’de bir araya gelip gelmeyeceği tartışmaları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Rusya ve Ukrayna devlet başkanlarını ‘sorunları ve farklılıkları çözmek için’ Türkiye’de bir araya gelmeye davet etmesini izliyor. Daha sonra RİA Novosti haber ajansı, Türk Dışişleri kaynaklarına atıfla, Türkiye’nin görüşmelerin İstanbul’da gerçekleşmesini planladığını ve söz konusu görüşmelere Lugansk, Donetsk ve AGİT temsilcilerinin de davet edildiğini yazmıştı.