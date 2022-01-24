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Mahalleye girişte HES kodu soruluyor, bugüne kadar hiç koronavirüs vakası görülmedi
Mahalleye girişte HES kodu soruluyor, bugüne kadar hiç koronavirüs vakası görülmedi
Samsun'un Bafra ilçesine bağlı Gökalan Mahallesi'nde, Türkiye'de görülen ilk vakadan bugüne kadar hiç koronavirüs vakasına rastlanmadı. 24.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-24T13:09+0300
2022-01-24T13:09+0300
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Koronavirüs vakalarında bir zamanlar en yüksek riskli il olarak başı çeken Samsun, gördüğü yüksek vaka oranlarının ardından aşılamanın etkisiyle zirveyi başka illere bıraktı.Yoğun bakım doluluk oranlarının yüksek seyrettiği ve sağlıkçıların bu dönemde mesai mefhumu gözetmeden çalıştığı ilde son 1.5 yılda 3 binin üzerinde vatandaş koronavirüsten hayatını kaybetti.Mahalleye girmek isteyenlerin HES koduna bakılıyorVaka oranlarının yüksek seyrettiği dönemlerde bile Gökalan Mahallesi sakinleri ise kendisini korudu. Mahallenin girişine asılan pankartla mahalleye davetsiz misafir kabul edilmedi. Mahalleye girmek isteyenlerin HES koduna bakıldı.Türkiye'de Sağlık Bakanlığı tarafından 11 Mart 2020 tarihindeki ilk koronavirüs vakasından günümüze kadar geçen zamanda Gökalan Mahallesi'nde koronavirüs vakasına rastlanılmadı.Küçük çocukların da maske takıp kurallara uyduğu 65 nüfuslu Gökalan Mahallesi tedbirlerine devam ediyor.
https://tr.sputniknews.com/20220124/haftalik-vaka-haritasi-aciklandi-1053060436.html
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samsun, bafra, koronavirüs, koronavirüs aşısı, hes kodu

Mahalleye girişte HES kodu soruluyor, bugüne kadar hiç koronavirüs vakası görülmedi

13:09 24.01.2022
© İHA / FURKAN ABREK ÜNALSamsun Bafra'da bugüne kadar hiç koronavirüs vakasına rastlanmadı
Samsun Bafra'da bugüne kadar hiç koronavirüs vakasına rastlanmadı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2022
© İHA / FURKAN ABREK ÜNAL
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Samsun'un Bafra ilçesine bağlı Gökalan Mahallesi'nde, Türkiye'de görülen ilk vakadan bugüne kadar hiç koronavirüs vakasına rastlanmadı.
Koronavirüs vakalarında bir zamanlar en yüksek riskli il olarak başı çeken Samsun, gördüğü yüksek vaka oranlarının ardından aşılamanın etkisiyle zirveyi başka illere bıraktı.
Yoğun bakım doluluk oranlarının yüksek seyrettiği ve sağlıkçıların bu dönemde mesai mefhumu gözetmeden çalıştığı ilde son 1.5 yılda 3 binin üzerinde vatandaş koronavirüsten hayatını kaybetti.

Mahalleye girmek isteyenlerin HES koduna bakılıyor

Vaka oranlarının yüksek seyrettiği dönemlerde bile Gökalan Mahallesi sakinleri ise kendisini korudu. Mahallenin girişine asılan pankartla mahalleye davetsiz misafir kabul edilmedi. Mahalleye girmek isteyenlerin HES koduna bakıldı.
Türkiye'de Sağlık Bakanlığı tarafından 11 Mart 2020 tarihindeki ilk koronavirüs vakasından günümüze kadar geçen zamanda Gökalan Mahallesi'nde koronavirüs vakasına rastlanılmadı.
Küçük çocukların da maske takıp kurallara uyduğu 65 nüfuslu Gökalan Mahallesi tedbirlerine devam ediyor.
Türkiye - Koronavirüs - Kovid-19 - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2022
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