https://tr.sputniknews.com/20220124/malatyada-kar-nedeniyle-oto-parkin-catisi-coktu--1053080112.html

Malatya’da kar nedeniyle otoparkın çatısı çöktü

Malatya’da kar nedeniyle otoparkın çatısı çöktü

Malatya’da yoğun kar yağışı nedeniyle bir otoparkın çatısı çöktü. Çökme sonucu işyerinde ve park halindeki bir araçta maddi hasar meydana geldi. 24.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-24T20:10+0300

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türkiye

malatya

kar

otopark

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Battalgazi ilçesine bağlı Nuriye Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir otoparkın çatısı yoğun kar nedeniyle çöktü.Çökme sonucu işyerinde ve park halindeki bir araçta maddi hasar meydana geldi. Yaralananın olmadığı park halindeki bazı araçların çevredeki esnafın yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldığı olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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malatya, kar, otopark