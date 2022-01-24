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Malatya’da kar nedeniyle otoparkın çatısı çöktü
Malatya’da kar nedeniyle otoparkın çatısı çöktü
Malatya’da yoğun kar yağışı nedeniyle bir otoparkın çatısı çöktü. Çökme sonucu işyerinde ve park halindeki bir araçta maddi hasar meydana geldi. 24.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-24T20:10+0300
2022-01-24T20:10+0300
2022-01-24T20:27+0300
türkiye
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kar
otopark
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Battalgazi ilçesine bağlı Nuriye Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir otoparkın çatısı yoğun kar nedeniyle çöktü.Çökme sonucu işyerinde ve park halindeki bir araçta maddi hasar meydana geldi. Yaralananın olmadığı park halindeki bazı araçların çevredeki esnafın yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldığı olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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malatya, kar, otopark
Malatya’da kar nedeniyle otoparkın çatısı çöktü 20:10 24.01.2022 (güncellendi: 20:27 24.01.2022)
Malatya’da yoğun kar yağışı nedeniyle bir otoparkın çatısı çöktü. Çökme sonucu işyerinde ve park halindeki bir araçta maddi hasar meydana geldi.
Battalgazi ilçesine bağlı Nuriye Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir
otoparkın çatısı yoğun kar nedeniyle çöktü.
Çökme sonucu işyerinde ve park halindeki bir araçta
maddi hasar meydana geldi.
Yaralananın olmadığı park halindeki bazı araçların çevredeki esnafın yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldığı olayla ilgili inceleme başlatıldı.