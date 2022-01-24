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Malatya’da kar nedeniyle otoparkın çatısı çöktü
Malatya’da kar nedeniyle otoparkın çatısı çöktü
Malatya’da yoğun kar yağışı nedeniyle bir otoparkın çatısı çöktü. Çökme sonucu işyerinde ve park halindeki bir araçta maddi hasar meydana geldi. 24.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-24T20:10+0300
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malatya
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otopark
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Battalgazi ilçesine bağlı Nuriye Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir otoparkın çatısı yoğun kar nedeniyle çöktü.Çökme sonucu işyerinde ve park halindeki bir araçta maddi hasar meydana geldi. Yaralananın olmadığı park halindeki bazı araçların çevredeki esnafın yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldığı olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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malatya, kar, otopark

Malatya’da kar nedeniyle otoparkın çatısı çöktü

20:10 24.01.2022 (güncellendi: 20:27 24.01.2022)
© İHAMalatya'da yoğun kar yağışı nedeniyle bir otoparkın çatısı çöktü
Malatya'da yoğun kar yağışı nedeniyle bir otoparkın çatısı çöktü - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2022
© İHA
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Malatya’da yoğun kar yağışı nedeniyle bir otoparkın çatısı çöktü. Çökme sonucu işyerinde ve park halindeki bir araçta maddi hasar meydana geldi.
Battalgazi ilçesine bağlı Nuriye Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir otoparkın çatısı yoğun kar nedeniyle çöktü.
Çökme sonucu işyerinde ve park halindeki bir araçta maddi hasar meydana geldi.
Yaralananın olmadığı park halindeki bazı araçların çevredeki esnafın yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldığı olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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