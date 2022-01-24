https://tr.sputniknews.com/20220124/mansur-yavas-uyuyamayanlari-tum-dunya-ile-ayni-anda-kar-calismasi-izlemeye-bekliyorum-1053046749.html

Mansur Yavaş: Uyuyamayanları tüm dünya ile aynı anda kar çalışması izlemeye bekliyorum

Mansur Yavaş: Uyuyamayanları tüm dünya ile aynı anda kar çalışması izlemeye bekliyorum

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medyadan "Milli sporlarımızdan iş makinesi izlemeyi BLD 4.0 anlayışımız ile dijitale taşıdık... 24.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-24T00:53+0300

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ankara

kar

mansur yavaş

türkiye

melih gökçek

gültekin uysal

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Türkiye'de pek çok ili etkisi altına alan kar yağışı Ankara'da etkisini devam ettiriyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kent genelindeki kar çalışmalarına ilişkin yürütülen çalışmaları belediye olarak dijital ortama taşıdıkları bilgisini Twitter üzerinden duyurdu.Yavaş yaptığı paylaşımda "Milli sporlarımızdan iş makinesi izlemeyi BLD 4.0 anlayışımız ile dijitale taşıdık. Uyuyamayanları tüm dünya ile aynı anda kar çalışması izlemeye bekliyorum" dedi. Mansur Yavaş, Ankara'daki kar çalışmalarına ilişkin bir diğer paylaşımında Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın "Başkent Ankaramız hak ettiği tabloya 25 yılın ardından kavuştu. Bereketiyle gelen karı herkesin kabusuna çeviren sabık başkan Gökçek'ten sonra Ankaralılar kış aylarında ilk defa rahat bir nefes alabiliyor. Sahadaki mesai arkadaşlarımızın ve Sn. Mansur Yavaş`ın emeğine sağlık" mesajına yanıt verdi.Yavaş yanıtında "Sayın Genel Başkanım, an itibarıyla 1329 araç ve 3022 mesai arkadaşımızla sahadayız. Vatandaşımız işine gücüne rahatça gitsin, kar yağışının çilesini çekmek yerine keyfini sürsün istiyoruz. Tek gayemiz bu. Mesai arkadaşlarım adına teşekkürlerimi iletiyorum" dedi.

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ankara, kar, mansur yavaş, melih gökçek, gültekin uysal