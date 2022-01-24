Mehmet Ali Çelebi, Memleket Partisi'ndeki görevlerinden istifa etti

Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Çelebi, partisindeki görevlerinden istifa ettiğini açıkladı. Aldığı kararı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyuran Çelebi, gerekçe olarak sağlık sorunlarına işaret etti.Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, şu ifadeleri kullandı: “Ailemdeki sağlık sorunları nedeniyle parti görevlerimden istifa ediyorum. Memleket Partisi’nin üyesi bir nefer olarak yoluma devam edeceğim. Partiye/yöneticilerimize zarar verecek açıklamalar yapmayalım lütfen. Mücadeleye devam.”
Memleket Partili Mehmet Ali Çelebi, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek partisindeki görevlerinden istifa ettiğini duyurdu.
Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Çelebi, partisindeki görevlerinden istifa ettiğini açıkladı. Aldığı kararı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyuran Çelebi, gerekçe olarak sağlık sorunlarına işaret etti.
Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, şu ifadeleri kullandı: “Ailemdeki sağlık sorunları nedeniyle parti görevlerimden istifa ediyorum. Memleket Partisi’nin üyesi bir nefer olarak yoluma devam edeceğim. Partiye/yöneticilerimize zarar verecek açıklamalar yapmayalım lütfen. Mücadeleye devam.”
Ailemdeki sağlık sorunları nedeniyle parti görevlerimden istifa ediyorum.
Memleket Partisi’nin üyesi bir nefer olarak yoluma devam edeceğim. Partiye/yöneticilerimize zarar verecek açıklamalar yapmayalım lütfen. Mücadeleye devam.