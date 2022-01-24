Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://tr.sputniknews.com/20220124/mehmet-ali-celebi-memleket-partisindeki-gorevlerinden-istifa-etti-1053055253.html
Mehmet Ali Çelebi, Memleket Partisi'ndeki görevlerinden istifa etti
Mehmet Ali Çelebi, Memleket Partisi'ndeki görevlerinden istifa etti
Memleket Partili Mehmet Ali Çelebi, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek partisindeki görevlerinden istifa ettiğini duyurdu. 24.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-24T10:11+0300
2022-01-24T10:11+0300
politika
muharrem ince
mehmet ali çelebi
memleket partisi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1f/1043698696_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_9903daa21fd982fa024d471b76bcf6d7.jpg
Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Çelebi, partisindeki görevlerinden istifa ettiğini açıkladı. Aldığı kararı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyuran Çelebi, gerekçe olarak sağlık sorunlarına işaret etti.Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, şu ifadeleri kullandı: “Ailemdeki sağlık sorunları nedeniyle parti görevlerimden istifa ediyorum. Memleket Partisi’nin üyesi bir nefer olarak yoluma devam edeceğim. Partiye/yöneticilerimize zarar verecek açıklamalar yapmayalım lütfen. Mücadeleye devam.”
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1f/1043698696_128:0:877:562_1920x0_80_0_0_f07399650a2095a35a127fcc62467fff.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
muharrem ince, mehmet ali çelebi, memleket partisi

Mehmet Ali Çelebi, Memleket Partisi'ndeki görevlerinden istifa etti

10:11 24.01.2022
© AAMehmet Ali Çelebi
Mehmet Ali Çelebi - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2022
© AA
Abone ol
Memleket Partili Mehmet Ali Çelebi, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek partisindeki görevlerinden istifa ettiğini duyurdu.
Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Çelebi, partisindeki görevlerinden istifa ettiğini açıkladı. Aldığı kararı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyuran Çelebi, gerekçe olarak sağlık sorunlarına işaret etti.
Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, şu ifadeleri kullandı: “Ailemdeki sağlık sorunları nedeniyle parti görevlerimden istifa ediyorum. Memleket Partisi’nin üyesi bir nefer olarak yoluma devam edeceğim. Partiye/yöneticilerimize zarar verecek açıklamalar yapmayalım lütfen. Mücadeleye devam.”
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce