Sabah yazarı Barlas: İktidarla muhalefetin arasını yumuşatmaya çalışmamız şart

Barlas bugünkü yazısında, "Türkiye'de adliyenin, siyasetin ağırlıklı organı olması durumu üzücü. Dünyanın her ülkesinde muhalefetle, bazen ölçüyü kaçırıp iktidarlara utanmazca saldırırlar. Türkiye'de de olan bu" düşüncesini dile getirdi.Barlas, şu ifadeleri kullandı:"Biz nasıl Rusya ile Ukrayna'nın arasını bulmaya çalışıyorsak mutlaka iktidarla muhalefetin arasını da yumuşatmaya çalışmamız şart. Çünkü dillerin kemiği yoktur. Herkes ağzına geleni söylerse ülke yaşanılmaz hale gelebilir. Siyasetten beklentimiz diyalogtur, hoşgörüdür, karşılıklı anlayıştır ve sevgidir."
"Siyasette mizah olmazsa o siyasetin tadı da olmaz" diyen Sabah başyazarı Mehmet Barlas, "İktidarla muhalefetin arasını yumuşatmaya çalışmamız şart" ifadelerini kullandı.
Barlas bugünkü yazısında, "Türkiye'de adliyenin, siyasetin ağırlıklı organı olması durumu üzücü. Dünyanın her ülkesinde muhalefetle, bazen ölçüyü kaçırıp iktidarlara utanmazca saldırırlar. Türkiye'de de olan bu" düşüncesini dile getirdi.
Barlas, şu ifadeleri kullandı:
"Biz nasıl Rusya ile Ukrayna'nın arasını bulmaya çalışıyorsak mutlaka iktidarla muhalefetin arasını da yumuşatmaya çalışmamız şart. Çünkü dillerin kemiği yoktur. Herkes ağzına geleni söylerse ülke yaşanılmaz hale gelebilir. Siyasetten beklentimiz diyalogtur, hoşgörüdür, karşılıklı anlayıştır ve sevgidir."