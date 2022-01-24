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Meta, Instagram ve Facebook'a NFT'ler ekleyecek
Meta, Instagram ve Facebook'a NFT'ler ekleyecek
Meta, son dönemlerde oldukça popüler olan NFT'lerin Instagram ve Facebook'ta kullanılması üzerine çalışıyor. 24.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-24T06:18+0300
2022-01-24T06:18+0300
yaşam
facebook
instagram
nft
meta
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Financial Times'ın haberine göre, Facebook ve Instagram kullanıcıları, NFT’leri profil resimleri kullanabilecek. Ayrıca kişilerin NFT’ler üretebilmelerini sağlayacak bir prototip de hazırlanıyor. Bununla birlikte Meta, kullanıcılara bu eserleri alıp satabilecekleri bir pazar yeri oluşturacak.DonanımHaber'in aktardığına göre, Meta’nın henüz erken bir aşamada olan yeni NFT sisteminde değişikliklere gidebileceği bildirildi. İsmini Meta olarak değiştiren şirket, Metaverse’i platformlara entegre etmek için büyük yatırımlar gerçekleştiriyor.Günümüzde NFT’leri sevip sevmeyen birçok kullanıcı bulunsa da Coinbase liderliğindeki bu sistem daha fazla gelişecek gibi gözüküyor. Geçtiğimiz günlerde Mastercard ile anlaştığını duyuran şirket, kullanıcılara NFT’ler için daha fazla ödeme kolaylığı sağladı.
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facebook, instagram, nft, meta

Meta, Instagram ve Facebook'a NFT'ler ekleyecek

06:18 24.01.2022
© FlickrTwitter, Facebook, Instagram, sosyal medya
Twitter, Facebook, Instagram, sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2022
© Flickr
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Meta, son dönemlerde oldukça popüler olan NFT'lerin Instagram ve Facebook'ta kullanılması üzerine çalışıyor.
Financial Times'ın haberine göre, Facebook ve Instagram kullanıcıları, NFT’leri profil resimleri kullanabilecek. Ayrıca kişilerin NFT’ler üretebilmelerini sağlayacak bir prototip de hazırlanıyor. Bununla birlikte Meta, kullanıcılara bu eserleri alıp satabilecekleri bir pazar yeri oluşturacak.
DonanımHaber'in aktardığına göre, Meta’nın henüz erken bir aşamada olan yeni NFT sisteminde değişikliklere gidebileceği bildirildi. İsmini Meta olarak değiştiren şirket, Metaverse’i platformlara entegre etmek için büyük yatırımlar gerçekleştiriyor.
Günümüzde NFT’leri sevip sevmeyen birçok kullanıcı bulunsa da Coinbase liderliğindeki bu sistem daha fazla gelişecek gibi gözüküyor. Geçtiğimiz günlerde Mastercard ile anlaştığını duyuran şirket, kullanıcılara NFT’ler için daha fazla ödeme kolaylığı sağladı.
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