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https://tr.sputniknews.com/20220124/muharrem-ince-muhalefetin-adayi-rifat-hisarciklioglu-1053058943.html
Muharrem İnce: Muhalefetin adayı Rifat Hisarcıklıoğlu
Muharrem İnce: Muhalefetin adayı Rifat Hisarcıklıoğlu
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, muhalefet partilerinin TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na Cumhurbaşkanlığı adaylığı teklifi götürdüğünü iddia... 24.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-24T11:39+0300
2022-01-24T11:39+0300
2022-01-24T11:39+0300
politika
rifat hisarcıklıoğlu
muharrem ince
cumhurbaşkanlığı
aday
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Ankara’da gazeteciler ile kahvaltılı toplantıda buluşan Muharrem İnce, "Muhalefet partileri, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na Cumhurbaşkanlığı adaylığı teklifi götürdü" dedi.Sözcü'nün haberine göre, İnce "Hisarcıklıoğlu'na teklif etmişler ama kabul edemez korkar. Hisarcıklıoğlu da cevap vermemiş" açıklaması yaptı.
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rifat hisarcıklıoğlu, muharrem ince, cumhurbaşkanlığı, aday
Muharrem İnce: Muhalefetin adayı Rifat Hisarcıklıoğlu
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, muhalefet partilerinin TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na Cumhurbaşkanlığı adaylığı teklifi götürdüğünü iddia etti.
Ankara’da gazeteciler ile kahvaltılı toplantıda buluşan Muharrem İnce, "Muhalefet partileri, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na Cumhurbaşkanlığı adaylığı teklifi götürdü" dedi.
Sözcü'nün haberine
göre
, İnce "Hisarcıklıoğlu'na teklif etmişler ama kabul edemez korkar. Hisarcıklıoğlu da cevap vermemiş" açıklaması yaptı.