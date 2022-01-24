https://tr.sputniknews.com/20220124/muharrem-ince-muhalefetin-adayi-rifat-hisarciklioglu-1053058943.html

Muharrem İnce: Muhalefetin adayı Rifat Hisarcıklıoğlu

Muharrem İnce: Muhalefetin adayı Rifat Hisarcıklıoğlu

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, muhalefet partilerinin TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na Cumhurbaşkanlığı adaylığı teklifi götürdüğünü iddia... 24.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-24T11:39+0300

2022-01-24T11:39+0300

2022-01-24T11:39+0300

politika

rifat hisarcıklıoğlu

muharrem ince

cumhurbaşkanlığı

aday

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Ankara’da gazeteciler ile kahvaltılı toplantıda buluşan Muharrem İnce, "Muhalefet partileri, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na Cumhurbaşkanlığı adaylığı teklifi götürdü" dedi.Sözcü'nün haberine göre, İnce "Hisarcıklıoğlu'na teklif etmişler ama kabul edemez korkar. Hisarcıklıoğlu da cevap vermemiş" açıklaması yaptı.

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rifat hisarcıklıoğlu, muharrem ince, cumhurbaşkanlığı, aday