https://tr.sputniknews.com/20220124/nato-dogu-avrupadaki-askeri-gucunu-buyutme-karari-aldi-caydiriciligi-artirmak-icin-1053061901.html

NATO, Doğu Avrupa'daki askeri gücünü büyütme kararı aldı: 'Caydırıcılığı artırmak için'

NATO, Doğu Avrupa'daki askeri gücünü büyütme kararı aldı: 'Caydırıcılığı artırmak için'

NATO, "Müttefiklerimiz Doğu Avrupa'da caydırıcılığı artırmak için daha fazla gemi, jet gönderiyor" açıklamasında bulundu. 24.01.2022, Sputnik Türkiye

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dünya

nato

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NATO, Doğu Avrupa'daki müttefik ülkelere ilave savaş uçağı ve savaş gemileri gönderecek.İttifak, "Müttefiklerimiz Doğu Avrupa'da caydırıcılığı artırmak için daha fazla gemi, jet gönderiyor" açıklamasında bulundu.NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de, ittifakın 'tüm müttefikleri korumak ve savunmak için gerekli tüm önlemleri almaya devam edeceğini' söyledi.

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