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https://tr.sputniknews.com/20220124/nato-dogu-avrupadaki-askeri-gucunu-buyutme-karari-aldi-caydiriciligi-artirmak-icin-1053061901.html
NATO, Doğu Avrupa'daki askeri gücünü büyütme kararı aldı: 'Caydırıcılığı artırmak için'
NATO, Doğu Avrupa'daki askeri gücünü büyütme kararı aldı: 'Caydırıcılığı artırmak için'
NATO, "Müttefiklerimiz Doğu Avrupa'da caydırıcılığı artırmak için daha fazla gemi, jet gönderiyor" açıklamasında bulundu. 24.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-24T12:32+0300
2022-01-24T12:32+0300
2022-01-24T12:47+0300
dünya
nato
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NATO, Doğu Avrupa'daki müttefik ülkelere ilave savaş uçağı ve savaş gemileri gönderecek.İttifak, "Müttefiklerimiz Doğu Avrupa'da caydırıcılığı artırmak için daha fazla gemi, jet gönderiyor" açıklamasında bulundu.NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de, ittifakın 'tüm müttefikleri korumak ve savunmak için gerekli tüm önlemleri almaya devam edeceğini' söyledi.
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nato
NATO, Doğu Avrupa'daki askeri gücünü büyütme kararı aldı: 'Caydırıcılığı artırmak için' 12:32 24.01.2022 (güncellendi: 12:47 24.01.2022)
NATO, "Müttefiklerimiz Doğu Avrupa'da caydırıcılığı artırmak için daha fazla gemi, jet gönderiyor" açıklamasında bulundu.
NATO, Doğu Avrupa'daki müttefik ülkelere ilave savaş uçağı ve savaş gemileri gönderecek.
İttifak,
"Müttefiklerimiz Doğu Avrupa'da caydırıcılığı artırmak için daha fazla gemi, jet gönderiyor" açıklamasında bulundu.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de, ittifakın
'tüm müttefikleri korumak ve savunmak için gerekli tüm önlemleri almaya devam edeceğini' söyledi.