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'NATO’nun KGAÖ sınırlarındaki faaliyetleri güvenliğin güçlendirilmesine katkıda bulunmuyor’
'NATO’nun KGAÖ sınırlarındaki faaliyetleri güvenliğin güçlendirilmesine katkıda bulunmuyor’
Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Genel Sekreteri Zas, NATO’nun örgüt sınırlarının yakınındaki faaliyetlerinin güvenliğin güçlendirilmesine katkıda... 24.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-24T04:31+0300
2022-01-24T04:30+0300
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KGAÖ Genel Sekreteri Stanislav Zas, Belarus devlet televizyonu ONT’ye demecinde NATO’nun örgüt sınırlarının yakınındaki faaliyetlerinin güvenliğin güçlendirilmesine katkıda bulunmadığını, gerginlik derecesinin düşürülmesi gerektiğini söyledi.Zas, “Genel olarak Doğu Avrupa bölgesinin KGAÖ’nün batı sınırlarının yakınındaki militarizasyonu, bu sınırlardaki askeri faaliyetlerin artması, başta Doğu Avrupa bölgesi olmak üzere tüm ülkelerimizin güvenliğinin güçlendirilmesine katkıda bulunmuyor, belirli bir tehdit kaynağı yaratıyor, bu gerçekten öyle. Bu nedenle biz, bu çatışmanın, gerilimin, askeri faaliyetlerin derecesini azaltmanın ve güvenliği sağlamanın başka yollarını aramanın önemli olduğunu düşünüyoruz” diye konuştu.‘Afganistan'daki insani kriz nedeniyle çete faaliyetlerinde artış riski var’Afganistan’daki insani krizin derinleşmesinin çete faaliyetlerinde ve yasadışı silah ticaretinde artış riskine neden olduğuna dikkat çeken Zas, şunları söyledi:‘Dün itibarı ile Birleşmiş Milletler (BM) değerlendirmelerine göre ülkede 9 milyon kişinin açlık çektiğini, nüfusun neredeyse yarısının eksik beslendiğini’ vurgulayan Zas, “Elbette ki bu durum derinleşecek olursa bu bölgede kaçınılmaz olarak her türlü çete ile terör örgütlerinin faaliyetinin artmasına, silah ticaretinin ve uyuşturucu kaçakçılığının artmasına yol açacak” ifadelerini kullandı.KGAÖ’nün insani kuruluş olmadığına dikkat çeken Zas, “Fakat aynı zamanda ülkelerimiz, ikili bazda bu insani krizin aşılmasına destek veriyor” vurgusunu yaptı.
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abd, bm, kgaö, nato

'NATO’nun KGAÖ sınırlarındaki faaliyetleri güvenliğin güçlendirilmesine katkıda bulunmuyor’

04:31 24.01.2022
© Пресс-служба МИД РФ / Fotoğraf bankasına girStanislav Zas
Stanislav Zas - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2022
© Пресс-служба МИД РФ
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Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Genel Sekreteri Zas, NATO’nun örgüt sınırlarının yakınındaki faaliyetlerinin güvenliğin güçlendirilmesine katkıda bulunmadığını belirtti.
KGAÖ Genel Sekreteri Stanislav Zas, Belarus devlet televizyonu ONT’ye demecinde NATO’nun örgüt sınırlarının yakınındaki faaliyetlerinin güvenliğin güçlendirilmesine katkıda bulunmadığını, gerginlik derecesinin düşürülmesi gerektiğini söyledi.
Zas, “Genel olarak Doğu Avrupa bölgesinin KGAÖ’nün batı sınırlarının yakınındaki militarizasyonu, bu sınırlardaki askeri faaliyetlerin artması, başta Doğu Avrupa bölgesi olmak üzere tüm ülkelerimizin güvenliğinin güçlendirilmesine katkıda bulunmuyor, belirli bir tehdit kaynağı yaratıyor, bu gerçekten öyle. Bu nedenle biz, bu çatışmanın, gerilimin, askeri faaliyetlerin derecesini azaltmanın ve güvenliği sağlamanın başka yollarını aramanın önemli olduğunu düşünüyoruz” diye konuştu.

‘Afganistan'daki insani kriz nedeniyle çete faaliyetlerinde artış riski var’

Afganistan’daki insani krizin derinleşmesinin çete faaliyetlerinde ve yasadışı silah ticaretinde artış riskine neden olduğuna dikkat çeken Zas, şunları söyledi:
“ABD ve müttefiklerinin ordu birliklerinin Afganistan'dan çekilmesinden sonra oldukça zor bir durum oluştu. Bu bölgeden terör tehdidi ve uyuşturucu kaçakçılığı tehdidi devam ediyor. Bu nedenle başta Tacikistan'ın Afganistan ile sınırı olmak üzere güney sınırlarımızı güçlendirmeye yönelik belli başlı çalışmalar yapıyoruz. Tabii ki birçok şey, Afganistan’da şu anda gelişen insani krizin üstesinden gelinmesine yönelik eylemlerin ne kadar başarılı olacağına bağlı olacak.”
‘Dün itibarı ile Birleşmiş Milletler (BM) değerlendirmelerine göre ülkede 9 milyon kişinin açlık çektiğini, nüfusun neredeyse yarısının eksik beslendiğini’ vurgulayan Zas, “Elbette ki bu durum derinleşecek olursa bu bölgede kaçınılmaz olarak her türlü çete ile terör örgütlerinin faaliyetinin artmasına, silah ticaretinin ve uyuşturucu kaçakçılığının artmasına yol açacak” ifadelerini kullandı.
KGAÖ’nün insani kuruluş olmadığına dikkat çeken Zas, “Fakat aynı zamanda ülkelerimiz, ikili bazda bu insani krizin aşılmasına destek veriyor” vurgusunu yaptı.
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