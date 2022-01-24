https://tr.sputniknews.com/20220124/netflixin-ilk-arapca-filmi-tartisma-yaratti-escinselligi-ve-evlilikte-ihaneti-tesvik-ediyor-1053074947.html

Netflix’in ilk Arapça filmi tartışma yarattı: 'Eşcinselliği ve evlilikte ihaneti teşvik ediyor'

Netflix’in ilk Arapça filmi tartışma yarattı: 'Eşcinselliği ve evlilikte ihaneti teşvik ediyor'

İtalyan yapımı Perfect Strangers’ın Arapça uyarlaması olan 'Ashab Wala A'aaz', Mısır'da tartışma yarattı. Mısırlı vekil film nedeniyle Netflix’e dava açacağını... 24.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-24T17:16+0300

2022-01-24T17:16+0300

2022-01-24T17:15+0300

dünya

mısır

netflix

tartışma

eşcinsellik

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Mısır Milletvekili Mostafa Bakry, Ashab Wala A'aaz'ın Mısır toplumunun adetlerini rencide ettiğini söyledi ve platformun boykot edilmesi çağrısında bulundu.Mısırlı aktris Mona Zaki de dahil olmak üzere Nadine Labaki, Eyad Nassar, Adel Karam ve Georges Khabbaz gibi ünlü Arap film yıldızlarının yer aldığı film, geçen hafta Netflix'te yayınlanmasının ardından Mısır'ın sosyal medyada en çok konuşulan konularından biri haline geldi. 2016 İtalyan filmi Perfect Strangers'ın yeniden çevrimi olan film, Mısır kamuoyunu ikiye böldü.Filmde, evdekilerin telefonlarını masaya koydukları ve gelen her aramayı, kısa mesajı ve sesli mesajı grubun geri kalanıyla paylaşmak zorunda kaldığı bir oyun oynanıyor. Böylelikle, gruptakilerin en mahrem sırları açığa çıkıyor. Bunların arasında eşcinsel olduğu ortaya çıkan bir karakter ve eşini aldattığı ortaya çıkan bir diğer karakter yer alıyor. Milletvekili Mostafa Bakry ise, parlamento başkanına yaptığı şikayette, dizide 'eşcinsel ilişkinin kabul edilmesi' ve karakterlerden birinin eşini aldattığının ortaya çıkması gibi sahnelerin ahlaki kurallarına uymadığını söyledi.Mısır oyuncular loncası da, filme ve karakterine gelen eleştiriler nedeniyle Mona Zaki ile dayanışmasını ifade eden bir bildiri yayınladı ve filmdeki rolü nedeniyle Zaki'ye karşı açılan her türlü yasal takibata karşı onu destekleme sözü verdi.Açıklamada ayrıca, "Lonca, bir sanat eseri kişisel zevklerine uymadığı için üyelerini hedef almaması konusunda herkesi uyarıyor" dedi. Zaki ise, tartışmaların başladığı Cuma gününden bu yana Instagram hikayelerinde hayranlarının filmle ilgili savunmalarını paylaşmasına rağmen, devam eden tartışmalar hakkında henüz kamuoyuna açıklama yapmadı.Öte yandan, filmin savunucuları, Lübnan'da geçen filmin özel olarak Mısır'ı tasvir etmediğinin altını çizerek ona saldırmak için hiçbir neden olmadığını savundu. 'Mısırlı izleyicinin derinlerde yatan kontrol sorunları var'Mısırlı romancı Mirna El Mahdy ise, Facebook'ta yaptığı açıklamada "Mısırlı izleyicilerin gerçekten derinlerde yatan kontrol sorunları var. Sadece bir Mısırlı oyuncunun yer aldığı Netflix yapımı bir filmde 'Mısırlılık' mı arıyorlar? Oyuncuların ve ekibin çoğunluğu Mısırlı değil, olaylar Mısır'da geçmiyor" ifadelerini kullandı.

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mısır, netflix, tartışma, eşcinsellik