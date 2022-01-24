https://tr.sputniknews.com/20220124/numan-kurtulmustan-sedef-kabasa-tepki-elestiri-degil-millete-saygisizlik-1053081542.html

Numan Kurtulmuş'tan Sedef Kabaş'a tepki: Eleştiri değil, millete saygısızlık

Numan Kurtulmuş'tan Sedef Kabaş'a tepki: Eleştiri değil, millete saygısızlık

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, gazeteci Ahmet Hakan'ın programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, tutuklanan gazeteci Sedef... 24.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-24T21:31+0300

2022-01-24T21:31+0300

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politika

ak parti

numan kurtulmuş

ahmet hakan

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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu 'Tarafsız Bölge' programına katıldı. Gazeteci Sedef Kabaş hakkında, katıldığı bir televizyon programında yaptığı konuşmalara ilişkin 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan soruşturma başlatıldı. Kurtulmuş konuyla ilgili, "Eleştiri değil, millete saygısızlık" dedi. Kurtulmuş şunları söyledi: "Çok ağır bir hakaret. Asla dile getirilmemesi gereken bir husus. Tabi Cumhurbaşkanının şahsı dışında ona oy veren insanlara da hakaret etmiş oluyorsunuz. Bu ülkenin Cumhurbaşkanına ağır bir benzetmeyle hakaret etmiş oluyorsunuz. Milli değerlere saygısızlıktır. Bunun ifade, düşünce özgürlüğüyle alakası yoktur. Kabul edilemez. Hiçbir demokraside bu eleştiri sınırları içinde görülemez. Kendi şahsı bakımından mizansen. İnsanlar açık ve şeffaf bir şekilde takip ediyor. 'Dilimden kaçtı' denebilecek bir şey değil. Bunun karşılığı olacaktır. Suç Cumhurbaşkanına hakaret olduğu için istenen ceza üst sınırdır, bu kadar açık bir saldırıyı planlayan, ondan sonraki adımlarıyla mizansen şekilde ortaya koyan birinin bunun suçunun ne olduğunu bizim kadar iyi biliyordur."Kurtulmuş, 2023'te yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili "İnşallah Cumhurbaşkanımız birinci turda seçimi alacaktır" dedi.Kurtulmuş'un konuşmasının satır başları şu şekilde:AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Muhalefet, Erdoğan gitsin de nasıl giderse gitsin diyorİnsanlar AK Parti'yi eleştiriyor, kızıyor ama insan sevdiğine kızar

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ak parti, numan kurtulmuş, ahmet hakan