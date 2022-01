https://tr.sputniknews.com/20220124/nyt-abd-baltiklara-ve-dogu-avrupaya-asker-konuslandirma-olasiligini-gozden-geciriyor-1053062908.html

NYT: ABD, Baltıklar'a ve Doğu Avrupa'ya asker konuşlandırma olasılığını gözden geçiriyor

Biden yönetimi, Rusya'ya yönelik 'işgal' ve 'Ukrayna'da darbe organize etme' gibi suçlamaları devam ederken, aynı anda Baltık bölgesine askeri yığınak yapmaya... 24.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-24T12:59+0300

2022-01-24T12:59+0300

2022-01-24T13:42+0300

New York Times'ın (NYT) Beyaz Saray'dan kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Başkan Biden, Baltık ve Doğu Avrupa ülkelerine birkaç bin asker gönderme kararı alabilir. Kaynaklar, Biden'ın bu kararı bir hafta içinde alabileceğinin altını çizdi.ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) temsilcilerinin Biden'a askerlerin Rusya sınırına olabildiğince yakın konuşlandırılması için birkaç seçenek sunduğunun aktarıldığı haberde, "Pentagon'daki uzmanların sunduğu seçeneklerin biri, Doğu Avrupa ülkelerine 1 ila 5 bin asker gönderilmesini, bölgede gerilimin tırmanması durumunda bu sayının artırılmasını öngörüyor" dendi.ABD Maryland'deki Camp David'de yapılan bir toplantıda, üst düzey Pentagon yetkilileri Biden'a ABD askeri varlıklarını Rusya'ya daha da yakınlaştıracak çeşitli seçenekler sundu. 'Sayı 10 kat artırılabilir'Seçenekler arasında, 'işler kötüye giderse' bu sayıyı on kat artırma potansiyeliyle birlikte Doğu Avrupa ülkelerine bin ila 5 bin arasında asker yerleştirme planı yer alıyor.ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da, dün CBS'nin 'Face the Nation' programında yayınlanan röportajında "Diplomasiyle uğraşırken bile caydırıcılık oluşturmaya odaklandık" ifadelerini kullandı. Blinken ayrıca, "Rusya yeni saldırgan eylemlerde bulunursa, NATO'nun kendisi önemli ölçüde güçlendirilmeye devam edecektir. Bunların hepsi masada" dedi.Öte yandan, Biden'a sunulan askeri seçeneklerin arasında 'Ukrayna'ya ek birliklerin gönderilmesi' planının yer almadığı belirtildi. ABD yönetimi, gerilimin arttığı Ukrayna'ya doğrudan askeri güç yığmaktansa komşu ülkelere yaygın bir şekilde güç yerleştirmeyi tercih ediyor.Pazar günü gazetecilere brifing veren üst düzey Dışişleri Bakanlığı yetkililerine göre, söz konusu görüşmeler, ABD'nin Kiev'deki büyükelçilik personelinin tüm aile üyelerine Ukrayna'yı terk etme emri vermesi ve bazı büyükelçilik çalışanlarının da ayrılmasına izin vermesi üzerine geldi.İsimlerinin açıklanmaması koşuluyla konuşan yetkililer, ülkede kaç büyükelçilik personeli ve aile üyesinin bulunduğunu ise söylemedi.Geçen hafta düzenlediği basın toplantısında Biden, Putin'i 'Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin' Washington'u bölgeye daha fazla asker göndermeye sevk edeceği konusunda uyardığını söylemişti. Polonya, Romanya 've benzeri' ülkelerin NATO'nun parçası olduğunu hatırlatan Biden, oralardaki 'askeri varlığın artırılacağını' açıklamıştı. Obama yönetiminin Pentagon'un Rusya ve Ukrayna'dan sorumlu üst düzey yetkilisi olan Evelyn Farkas, Biden'a sunulan öneriyle ilgili olarak "Bu, açıkça Rus kuvvetlerinin Belarus'ta aniden konuşlandırılmasına verilen bir yanıt" dedi. “NATO'nun bu siyasi bağlamda böylesine ani bir askeri harekete yanıt vermemesi mümkün değil" diyen Farkas, Rusya'nın 'tüm taraflar için tehlikeyi artırdığını' savundu.Pentagon'un Avrupa ve NATO politikasından sorumlu eski üst düzey yetkilisi Jim Townsend, yönetimin önerisinin yeterince ileri gitmediğini söyleyerek şu açıklamalarda bulundu:"Putin'i caydırmak için muhtemelen çok geç. Ruslar birkaç hafta içinde Ukrayna'yı işgal ederse, bu 5 bin ABD ve müttefik kuvvet varlığının çok daha büyük olabilmesi için yalnızca bir 'ön ödeme' olmalı. Batı Avrupa bir kez daha silahlı bir kamp olmalı."Hava gücü de artırılabilirBirliklerin yanı sıra Biden, bölgeye ilave uçak gönderilmesini de onaylayabilir. ABD Dış İlişkiler Komitesi'ndeki Cumhuriyetçi Teksas Temsilcisi Michael McCaul, dün yaptığı açıklamada, 'ABD'nin bu NATO ülkelerinde daha fazla eğitim yapması gerektiğini' söyledi:"Putin'e ciddi olduğumuzu göstermek için Polonya, Baltık Ülkeleri, Romanya, Bulgaristan'da ortak tatbikatlara ihtiyacımız var. Şu anda ciddi olduğumuzu görmüyor."Polonya savunma bakanlığına göre, şu anda Polonya'da konuşlanmış yaklaşık 4.000 ABD askeri ve 1.000 diğer NATO askeri var. Baltık ülkelerinde de toplamda yaklaşık 4 bin NATO askeri bulunuyor.'Rusya, gereken cevabı verecek' Rusya Devlet Duması Savunma Komitesi Başkanı Andrey Kartapolov, ABD'nin Baltıklar ve Doğu Avrupa'daki askeri varlığının artması halinde Rusya'nın buna gereken cevabı vereceğini vurguladı. Gazetecilerin soruları üzerine NYT'nin haberine ilişkin açıklama yapan Kartapolov, "Elbette Rusya bu tür eylemleri yanıtsız bırakmayacak ve tehdidin artması karşısında uygun misilleme önlemlerini alacak" dedi. Haberde belirtilen askeri intikalin gerçekleşmesi ve Doğu Avrupa'da ABD'nin askeri varlığının artması halinde bunun gerilimin tırmanmasının esas nedeni olacağını vurgulayan Kartapolov, "Durumun tırmanmasını isteyen ve tırmandırmaya devam eden taraf artık anlaşılıyor; ABD. Bu, bizim için elbette endişe verici bir bilgi" ifadelerini kullandı.

