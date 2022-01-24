https://tr.sputniknews.com/20220124/orumcek-adam-eve-donus-yok-tum-zamanlarin-gise-rekoruna-kosuyor-1053053938.html

'Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok' tüm zamanların gişe rekoruna koşuyor

'Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok' tüm zamanların gişe rekoruna koşuyor

Tom Holland'ın başrolde olduğu Sony yapımı süper kahraman filmi 'Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok', ABD'de geçen hafta sonu kısa süreliğine düşüş yaşadıktan sonra... 24.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-24T09:52+0300

2022-01-24T09:52+0300

2022-01-24T10:06+0300

yaşam

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ABD'de tüm zamanların gişe rekorlarını kıran Örümcek Adam filminin son serisi, Çığlık 5'in ülkede (Scream 5) vizyona girmesinin ardından kısa süreliğine zirvedeki yerini kaptırdı. Öte yandan hafta sonu gerçekleşen bu düşüşün ardından seri, ABD'de hasılatına 14.1 milyon dolarlık bir ekleme yaparak tekrar 1. sırayı kapmayı başardı.Box Office Mojo'nun IMDb'ye dayandırdığı verilere göre, dünya genelinde toplamda 1.69 milyar dolarla rekoru elde etmesi beklenen film, 'Jurassic World' (1.67 milyar dolar) ve 'Aslan Kral' (1.66 milyar dolar) yapımlarını da geçerek listede rekoru elinde bulunduracak.Paramount'un 'Çığlık' adlı korku serisindeki son bölümü, bu hafta sonu 12.4 milyon dolar hasılat elde etti. Başrolde, 1996'da vizyona giren orijinal 'Çığlık' filminde olduğu gibi Neve Campbell, Courteney Cox ve David Arquette yer aldı.Listede üçüncülük, 5.7 milyon dolarla Universal yapımı animasyon müzikali 'Sing 2'ye ait. Aile dostu film, Reese Witherspoon, Scarlett Johansson, Matthew McConaughey, Pharrell Williams ve Bono gibi büyük bir seslendirme kadrosuna sahip.Universal ayrıca, yeni Hristiyan romantik draması 'Redeeming Love' ile elde ettiği 3.7 milyon dolarla dördüncü sırayı aldı.20. yüzyıldan kalma casus aksiyon komedisi 'The King's Man' ise 1.8 milyon dolar ile beşinci sırada yerini aldı. Ralph Fiennes, Gemma Arterton, Rhys Ifans ve Matthew Goode filmin başrolünü paylaşan isimler oldu.10 yapımlı listede diğer 5 film ise şöyle:'The 355' (1.6 milyon dolar)'American Underdog' (1.2 milyon dolar)'The King's Daughter' (750 bin dolar)'West Side Story' (698 bin dolar)'Licorice Pizza' (683 bin dolar)

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