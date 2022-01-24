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Pakistan Yüksek Mahkemesi'nde ilk kez kadın yargıç
Pakistan Yüksek Mahkemesi'nde ilk kez kadın yargıç
Pakistan'da ilk kez bir kadın yargıç, Pakistan Yüksek Mahkemesi'ne atandı. 24.01.2022, Sputnik Türkiye
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pakistan
harvard üniversitesi
imran han
yüksek mahkeme
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Pakistan basınındaki haberlere göre yargıç Ayşe Malik, başkent İslamabad'da düzenlenen törende yemin ederek Yüksek Mahkeme'deki görevine başladı. Böylelikle Malik, 16 erkek yargıcın görev yaptığı Pakistan Yüksek Mahkemesi'nin ilk ve tek kadın yargıcı oldu. Pakistan Başbakanı İmran Han, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yargıç Ayşe Malik'i Yüksek Mahkeme'nin ilk kadın yargıcı olması nedeniyle tebrik ediyorum" ifadesini kullandı. Harvard Üniversitesi'nden mezun olan 55 yaşındaki Malik, 20 yıldır Lahor Yüksek Mahkemesi'nde görev yapıyordu. Adli atamalarla ilgili komisyonda, 7 Ocak'ta yapılan oylamada, Malik'in Yüksek Mahkeme üyeliğine atanması 4'e karşı 5 oyla kabul edilmişti.
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pakistan, harvard üniversitesi, imran han, yüksek mahkeme, ayşa malik

Pakistan Yüksek Mahkemesi'nde ilk kez kadın yargıç

16:13 24.01.2022 (güncellendi: 16:17 24.01.2022)
© İHA / ABİD MAZHARAyşe Malik
Ayşe Malik - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2022
© İHA / ABİD MAZHAR
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Pakistan'da ilk kez bir kadın yargıç, Pakistan Yüksek Mahkemesi'ne atandı.
Pakistan basınındaki haberlere göre yargıç Ayşe Malik, başkent İslamabad'da düzenlenen törende yemin ederek Yüksek Mahkeme'deki görevine başladı. Böylelikle Malik, 16 erkek yargıcın görev yaptığı Pakistan Yüksek Mahkemesi'nin ilk ve tek kadın yargıcı oldu.
Pakistan Başbakanı İmran Han, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yargıç Ayşe Malik'i Yüksek Mahkeme'nin ilk kadın yargıcı olması nedeniyle tebrik ediyorum" ifadesini kullandı.
Harvard Üniversitesi'nden mezun olan 55 yaşındaki Malik, 20 yıldır Lahor Yüksek Mahkemesi'nde görev yapıyordu. Adli atamalarla ilgili komisyonda, 7 Ocak'ta yapılan oylamada, Malik'in Yüksek Mahkeme üyeliğine atanması 4'e karşı 5 oyla kabul edilmişti.
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