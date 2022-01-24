https://tr.sputniknews.com/20220124/pakistan-yuksek-mahkemesinde-ilk-kez-kadin-yargic-1053071635.html

Pakistan Yüksek Mahkemesi'nde ilk kez kadın yargıç

Pakistan Yüksek Mahkemesi'nde ilk kez kadın yargıç

Pakistan'da ilk kez bir kadın yargıç, Pakistan Yüksek Mahkemesi'ne atandı. 24.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-24T16:13+0300

2022-01-24T16:13+0300

2022-01-24T16:17+0300

pakistan

harvard üniversitesi

imran han

yüksek mahkeme

ayşa malik

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/18/1053071610_0:123:2048:1275_1920x0_80_0_0_bd41fa10dda6fbab7436762a4360f1a2.jpg

Pakistan basınındaki haberlere göre yargıç Ayşe Malik, başkent İslamabad'da düzenlenen törende yemin ederek Yüksek Mahkeme'deki görevine başladı. Böylelikle Malik, 16 erkek yargıcın görev yaptığı Pakistan Yüksek Mahkemesi'nin ilk ve tek kadın yargıcı oldu. Pakistan Başbakanı İmran Han, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yargıç Ayşe Malik'i Yüksek Mahkeme'nin ilk kadın yargıcı olması nedeniyle tebrik ediyorum" ifadesini kullandı. Harvard Üniversitesi'nden mezun olan 55 yaşındaki Malik, 20 yıldır Lahor Yüksek Mahkemesi'nde görev yapıyordu. Adli atamalarla ilgili komisyonda, 7 Ocak'ta yapılan oylamada, Malik'in Yüksek Mahkeme üyeliğine atanması 4'e karşı 5 oyla kabul edilmişti.

pakistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

pakistan, harvard üniversitesi, imran han, yüksek mahkeme, ayşa malik