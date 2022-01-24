https://tr.sputniknews.com/20220124/plastik-sandalye-ile-surulen-otomobille-yolcu-minibusu-carpisti-1i-agir-3-yarali-1053054591.html

Plastik sandalye ile sürülen otomobille yolcu minibüsü çarpıştı: 1’i ağır 3 yaralı

Plastik sandalye ile sürülen otomobille yolcu minibüsü çarpıştı: 1’i ağır 3 yaralı

Adana’da koltukları söküldükten sonra sürücüsünün plastik sandalye üzerinde sürdüğü otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1’i ağır 3... 24.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-24T09:52+0300

2022-01-24T09:52+0300

2022-01-24T09:52+0300

türkiye

adana

trafik kazası

sandalye

otomobil

minibüs

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Adana'da, Burak G.'nin kullandığı otomobili ile Murat Ö. idaresindeki yolcu minibüsü çarpıştı.Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobil içerisinde bulunan sürücü Burak G. ve 2 kişiyi kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralılardan sürücü Burak G.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.Kaza yerine gelen polis ekipleri yaptığı incelemelerde, otomobilin içerisindeki koltukların söküldüğü ve aracın kapı kollarının söküldüğünü belirledi. Yarışlarda araçların ağırlık yapmaması için koltukların ve kapı kollarının söküldüğü öğrenildi. Kaza yapan otomobilde koltuklar olmadığı için, sürücü Burak G.’nin plastik sandalye üzerinde aracı sürdüğü belirlendi.

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adana, trafik kazası, sandalye, otomobil, minibüs