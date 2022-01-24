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https://tr.sputniknews.com/20220124/plastik-sandalye-ile-surulen-otomobille-yolcu-minibusu-carpisti-1i-agir-3-yarali-1053054591.html
Plastik sandalye ile sürülen otomobille yolcu minibüsü çarpıştı: 1’i ağır 3 yaralı
Plastik sandalye ile sürülen otomobille yolcu minibüsü çarpıştı: 1’i ağır 3 yaralı
Adana’da koltukları söküldükten sonra sürücüsünün plastik sandalye üzerinde sürdüğü otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1’i ağır 3... 24.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-24T09:52+0300
2022-01-24T09:52+0300
türkiye
adana
trafik kazası
sandalye
otomobil
minibüs
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Adana'da, Burak G.'nin kullandığı otomobili ile Murat Ö. idaresindeki yolcu minibüsü çarpıştı.Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobil içerisinde bulunan sürücü Burak G. ve 2 kişiyi kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralılardan sürücü Burak G.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.Kaza yerine gelen polis ekipleri yaptığı incelemelerde, otomobilin içerisindeki koltukların söküldüğü ve aracın kapı kollarının söküldüğünü belirledi. Yarışlarda araçların ağırlık yapmaması için koltukların ve kapı kollarının söküldüğü öğrenildi. Kaza yapan otomobilde koltuklar olmadığı için, sürücü Burak G.’nin plastik sandalye üzerinde aracı sürdüğü belirlendi.
https://tr.sputniknews.com/20220123/aksarayda-iki-yolcu-otobusu-ile-tir-carpisti-8-kisi-yaralandi-1053045518.html
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adana, trafik kazası, sandalye, otomobil, minibüs

Plastik sandalye ile sürülen otomobille yolcu minibüsü çarpıştı: 1’i ağır 3 yaralı

09:52 24.01.2022
© İHA / SÜLEYMAN CENK İDAYEPlastik sandalye ile sürülen otomobille yolcu minibüsü çarpıştı: 1’i ağır 3 yaralı
Plastik sandalye ile sürülen otomobille yolcu minibüsü çarpıştı: 1’i ağır 3 yaralı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2022
© İHA / SÜLEYMAN CENK İDAYE
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Adana’da koltukları söküldükten sonra sürücüsünün plastik sandalye üzerinde sürdüğü otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1’i ağır 3 kişi yaralandı.
Adana'da, Burak G.'nin kullandığı otomobili ile Murat Ö. idaresindeki yolcu minibüsü çarpıştı.
Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobil içerisinde bulunan sürücü Burak G. ve 2 kişiyi kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralılardan sürücü Burak G.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaza yerine gelen polis ekipleri yaptığı incelemelerde, otomobilin içerisindeki koltukların söküldüğü ve aracın kapı kollarının söküldüğünü belirledi. Yarışlarda araçların ağırlık yapmaması için koltukların ve kapı kollarının söküldüğü öğrenildi.
Kaza yapan otomobilde koltuklar olmadığı için, sürücü Burak G.’nin plastik sandalye üzerinde aracı sürdüğü belirlendi.
Aksaray'da iki yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2022
TÜRKİYE
Aksaray'da iki yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 8 kişi yaralandı
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