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Reuters: Burkina Faso Cumhurbaşkanı, askerler tarafından gözaltına alındı
Reuters: Burkina Faso Cumhurbaşkanı, askerler tarafından gözaltına alındı
Burkina Faso'da askeri tesislerde silah seslerinin duyulmasının ardından Cumhurbaşkanı Roch Christian Kabore'nin bir grup asker tarafından alıkonulduğu... 24.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-24T11:02+0300
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dünya
burkina faso
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Burkina Faso'da iki güvenlik kaynağı ve Batı Afrikalı bir diplomat tarafından verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Roch Kabore, Pazar gecesi başkent Ouagadougou'daki evinin çevresinde yoğun silah sesleri duyulmasının ardından isyancı askerler tarafından bugün gözaltına alınarak bir askeri kampa götürüldü.
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burkina faso, darbe

Reuters: Burkina Faso Cumhurbaşkanı, askerler tarafından gözaltına alındı

11:02 24.01.2022 (güncellendi: 11:18 24.01.2022)
© AFP 2021Burkina Faso
Burkina Faso - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2022
© AFP 2021
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Burkina Faso'da askeri tesislerde silah seslerinin duyulmasının ardından Cumhurbaşkanı Roch Christian Kabore'nin bir grup asker tarafından alıkonulduğu bildirildi.
Burkina Faso'da iki güvenlik kaynağı ve Batı Afrikalı bir diplomat tarafından verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Roch Kabore, Pazar gecesi başkent Ouagadougou'daki evinin çevresinde yoğun silah sesleri duyulmasının ardından isyancı askerler tarafından bugün gözaltına alınarak bir askeri kampa götürüldü.
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