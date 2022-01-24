Reuters: Burkina Faso Cumhurbaşkanı, askerler tarafından gözaltına alındı

Burkina Faso'da iki güvenlik kaynağı ve Batı Afrikalı bir diplomat tarafından verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Roch Kabore, Pazar gecesi başkent Ouagadougou'daki evinin çevresinde yoğun silah sesleri duyulmasının ardından isyancı askerler tarafından bugün gözaltına alınarak bir askeri kampa götürüldü.
Burkina Faso'da askeri tesislerde silah seslerinin duyulmasının ardından Cumhurbaşkanı Roch Christian Kabore'nin bir grup asker tarafından alıkonulduğu bildirildi.
Burkina Faso'da iki güvenlik kaynağı ve Batı Afrikalı bir diplomat tarafından verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Roch Kabore, Pazar gecesi başkent Ouagadougou'daki evinin çevresinde yoğun silah sesleri duyulmasının ardından isyancı askerler tarafından bugün gözaltına alınarak bir askeri kampa götürüldü.