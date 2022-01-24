https://tr.sputniknews.com/20220124/reuters-burkina-faso-cumhurbaskani-askerler-tarafindan-gozaltina-alindi-1053057402.html

Reuters: Burkina Faso Cumhurbaşkanı, askerler tarafından gözaltına alındı

Reuters: Burkina Faso Cumhurbaşkanı, askerler tarafından gözaltına alındı

Burkina Faso'da askeri tesislerde silah seslerinin duyulmasının ardından Cumhurbaşkanı Roch Christian Kabore'nin bir grup asker tarafından alıkonulduğu... 24.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-24T11:02+0300

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Burkina Faso'da iki güvenlik kaynağı ve Batı Afrikalı bir diplomat tarafından verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Roch Kabore, Pazar gecesi başkent Ouagadougou'daki evinin çevresinde yoğun silah sesleri duyulmasının ardından isyancı askerler tarafından bugün gözaltına alınarak bir askeri kampa götürüldü.

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burkina faso, darbe