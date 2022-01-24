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https://tr.sputniknews.com/20220124/rtukten-tele1-ve-fox-tvye-ceza-1053064316.html
RTÜK’ten TELE1 ve FOX TV’ye ceza
RTÜK’ten TELE1 ve FOX TV’ye ceza
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş'ın konuk olduğu TELE1'in Demokrasi Arenası’na 5 hafta... 24.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-24T13:20+0300
2022-01-24T13:31+0300
türkiye
rtük
radyo ve televizyon üst kurulu (rtük)
ceza
fox tv
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Cezaları RTÜK üyesi Okan Konuralp sosyal medya hesabından duyurdu. Konuralp şunları kaydetti:"RTÜK, “Toplumu kin ve düşmanlığa tahrik ettiği; nefret duyguları oluşturduğu” iddiasıyla Uğur Dündar’ın sunduğu Demokrasi Arenası’na 5 hafta program durdurma ve %5 para cezası cezası verildi. Ceza, yorumları nedeniyle tutuklanan Gazeteci Sedef Kabaş’ın konuk olduğu program için…RTÜK Başkanının açıklamaları ile Kabaş’ın gözaltına alınmasına gösterilen tepkilere sahne olan ikinci yayın nedeniyle de yayıncı kuruluş TELE1’e ek olarak % 3 para cezası daha verildi.RTÜK Başkanı Şahin'in basın etiğine uymamakla itham ettiği Selçuk Tepeli’nin yorumları gerekçe gösterilerek Fox için de % 3 para cezasına hükmedildi.Sezen Aksu'nun yorumladığı Kemal Burkay'ın dizelerine atfen son sözüm: Hiç merak etmeyin! İklim değişecek, Akdeniz olacak. Gülümseyin!"
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rtük, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük), ceza, fox tv

RTÜK’ten TELE1 ve FOX TV’ye ceza

13:20 24.01.2022 (güncellendi: 13:31 24.01.2022)
© AARTÜK
RTÜK - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2022
© AA
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş'ın konuk olduğu TELE1'in Demokrasi Arenası’na 5 hafta program durdurma ve yüzde 5 para cezası, FOX TV Ana Haber Sunucusu Selçuk Tepeli'nin açıklamaları nedeniyle de FOX TV'ye de yüzde 3 para cezası verildi.
Cezaları RTÜK üyesi Okan Konuralp sosyal medya hesabından duyurdu.
Konuralp şunları kaydetti:
"RTÜK, “Toplumu kin ve düşmanlığa tahrik ettiği; nefret duyguları oluşturduğu” iddiasıyla Uğur Dündar’ın sunduğu Demokrasi Arenası’na 5 hafta program durdurma ve %5 para cezası cezası verildi. Ceza, yorumları nedeniyle tutuklanan Gazeteci Sedef Kabaş’ın konuk olduğu program için…
RTÜK Başkanının açıklamaları ile Kabaş’ın gözaltına alınmasına gösterilen tepkilere sahne olan ikinci yayın nedeniyle de yayıncı kuruluş TELE1’e ek olarak % 3 para cezası daha verildi.
RTÜK Başkanı Şahin'in basın etiğine uymamakla itham ettiği Selçuk Tepeli’nin yorumları gerekçe gösterilerek Fox için de % 3 para cezasına hükmedildi.Sezen Aksu'nun yorumladığı Kemal Burkay'ın dizelerine atfen son sözüm: Hiç merak etmeyin! İklim değişecek, Akdeniz olacak. Gülümseyin!"
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