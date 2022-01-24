https://tr.sputniknews.com/20220124/rtukten-tele1-ve-fox-tvye-ceza-1053064316.html

RTÜK’ten TELE1 ve FOX TV’ye ceza

RTÜK’ten TELE1 ve FOX TV’ye ceza

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş'ın konuk olduğu TELE1'in Demokrasi Arenası’na 5 hafta... 24.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-24T13:20+0300

2022-01-24T13:20+0300

2022-01-24T13:31+0300

türkiye

rtük

radyo ve televizyon üst kurulu (rtük)

ceza

fox tv

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Cezaları RTÜK üyesi Okan Konuralp sosyal medya hesabından duyurdu. Konuralp şunları kaydetti:"RTÜK, “Toplumu kin ve düşmanlığa tahrik ettiği; nefret duyguları oluşturduğu” iddiasıyla Uğur Dündar’ın sunduğu Demokrasi Arenası’na 5 hafta program durdurma ve %5 para cezası cezası verildi. Ceza, yorumları nedeniyle tutuklanan Gazeteci Sedef Kabaş’ın konuk olduğu program için…RTÜK Başkanının açıklamaları ile Kabaş’ın gözaltına alınmasına gösterilen tepkilere sahne olan ikinci yayın nedeniyle de yayıncı kuruluş TELE1’e ek olarak % 3 para cezası daha verildi.RTÜK Başkanı Şahin'in basın etiğine uymamakla itham ettiği Selçuk Tepeli’nin yorumları gerekçe gösterilerek Fox için de % 3 para cezasına hükmedildi.Sezen Aksu'nun yorumladığı Kemal Burkay'ın dizelerine atfen son sözüm: Hiç merak etmeyin! İklim değişecek, Akdeniz olacak. Gülümseyin!"

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rtük, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük), ceza, fox tv